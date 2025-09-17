Filmo premjeroje – garsios aktorės provokacija: žinutę siunčia ne pirmą kartą

Šiam vakarui ji pasirinko marškinėlius, kurie siunčia „provokuojančią“ žinutę.
Balti jos marškinėliai buvo papuošti juodu užrašu: „F*ck Trum Puti Njahu“.
Tai ne pirmas kartas, kai į svarbius renginius Vilma ateina norėdama pademonstruoti žinutę.
Birželį vykusiuose „Sidabrinių gervių“ apdovanojimuose ji taip pat kaustė susirinkusiųjų dėmesį.
Tam vakarui žinoma moteris rinkosi iškalbingą įvaizdį. Ji puošėsi ilga juoda suknele, tačiau svarbiomis tapo detalės.
„Free Palestine (išlaisvinkite Palestiną, liet.), Slava Ukraini (Šlovė Ukrainai, liet.)“, – tokios frazės puošė V. Raubaitės nugarą.