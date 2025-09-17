Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Filmo premjeroje – garsios aktorės provokacija: žinutę siunčia ne pirmą kartą

2025 m. rugsėjo 17 d. 13:47
Lrytas.lt
Rugsėjo 16-ąją Kauno „Forum Cinemas“ rinkosi žinomi svečiai. Čia įvyko ilgai laukta režisieriaus Romo Zabarausko filmo „Aktyvistas“ premjera, kurios nepraleido ir aktorė Vilma Raubaitė.
Šiam vakarui ji pasirinko marškinėlius, kurie siunčia „provokuojančią“ žinutę.
Balti jos marškinėliai buvo papuošti juodu užrašu: „F*ck Trum Puti Njahu“.
Tai ne pirmas kartas, kai į svarbius renginius Vilma ateina norėdama pademonstruoti žinutę.
Birželį vykusiuose „Sidabrinių gervių“ apdovanojimuose ji taip pat kaustė susirinkusiųjų dėmesį.
Tam vakarui žinoma moteris rinkosi iškalbingą įvaizdį. Ji puošėsi ilga juoda suknele, tačiau svarbiomis tapo detalės.
„Free Palestine (išlaisvinkite Palestiną, liet.), Slava Ukraini (Šlovė Ukrainai, liet.)“, – tokios frazės puošė V. Raubaitės nugarą.
