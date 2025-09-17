Neatpažįstamai pasikeitusi Oksana Pikul buvo sustabdyta policijos

Žinoma moteris prisiminė laikotarpį, kuomet dirbo projekte „Olialia“, tapusiu neatsiejama jos gyvenimo dalimi.
Tada ji fotografavosi išskirtinėje fotosesijoje – būtent ja po daugelio metų Oksana ir nusprendė pasidalinti.
Moteris savo „Facebook“ paskyroje paviešino nuotrauką, kurioje ją sunku atpažinti. Tiesa, ji slėpė ir šmaikščią istoriją.
Nuotraukoje Oksana buvo pasipuošusi karvės raštais, ragais, susuktais iš plaukų, ir gėrė „Olialia“ gėrimą.
Tačiau tai – dar ne įdomiausia šio prisiminimo dalis. Pasirodo, O. Pikul nenusivalė šio grimo ir sėdo prie automobilio vairo.
Panašu, kad tokia neįprasta išvaizda patraukė ir pareigūnų dėmesį, todėl Oksana buvo sustabdyta.
„Pamenat tokį mano įvaizdį? Viena įsimintiniausių mano fotosesijų reklamai.
P.S. su šiuo grimu ir įvaizdžiu buvau sustabdyta policijos pareigūnų. Spėkit, ar pavyko indentifikuoti mano tapatybę?“, – prie nuotraukos rašė O. Pikul.