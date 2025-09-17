Noras išsimiegoti subūrė garsius žmones: atvyko ir N. Jagelavičienė, ir A. Kleizienė

Vakarėlio pretekstas – garsios neuromokslininkės, LRT radijo laidų „Miego DNR“, „Smegenų DNR“ kūrėjos ir vedėjos, Oslo universiteto mokslininkės, 10 metų miegą tyrinėjančios dr. Lauros Bojarskaitės debiutinės knygos „300 klausimų ir atsakymų apie miegą“ pristatymas.
„300 klausimų ir atsakymų apie miegą“ – tai tarsi miego Biblija, kurioje – mokslu ir žmogiška išmintimi grįsti atsakymai į aktualiausius klausimus apie miegą: kodėl vakare sunku užmigti, o ryte – atsikelti? Ką daryti, jei pabundame naktį? Ar pienas su medumi migdo? Kaip ne tik užmigti, bet ir pailsėti? Tai greitoji pagalba kiekvienam, kuris pavargo neišsimiegoti, ieško būdų, kaip susikurti natūralų miego ritmą, atrasti ramybę ir lengvumą.
Unikali knyga – unikalus ir jos pristatymo renginio formatas. Knygos pristatymo išvakarėse, sekmadienio vakarą, gausus būrys garsių Lietuvos žmonių – menininkų, mokslininkų, atlikėjų, sveikatos specialistų – buvo pakviesti išsimiegoti viešbučio kambariuose. Patogiai įsitaisę lovose, vilkėdami miego drabužius, jie stebėjo knygos pristatymo tiesioginę transliaciją ir buvo vaišinami unikalia miego vakariene, kurios meniu sukūrė du garsūs virtuvės šefai: knygos prodiuseris Alfas Ivanauskas ir „Michelin“ rekomendacijų sąraše esančio restorano „Telegrafas“ šefas Donatas Šatkauskas. Taip pat svečiai turėjo galimybę su knygos autore asmeniškai pasikonsultuoti miego klausimais.
Po saldaus miego ir karališkų kitos dienos pusryčių svečiai buvo pakviesti į oficialų ir atvirą knygos pristatymo renginį, į kurį su gėlėmis ir sveikinimais susirinko sveikatos srities specialistai, ilgaamžiškumo ekspertai, dietistai, gydytojai, mokslo daktarai, mokslo ir sveikos gyvensenos populiarintojai, verslininkai, sveikatai palankesnio gyvenimo entuziastai: Vaida Kurpienė, Agneta Kleizienė, Sandrija Čapkauskienė, Marija Valaitė, Jurgita Jaruševičienė, Ramunė Dirvanskienė, Alanas Dzeranovas, Artūras Samulis, prof. Arūnas Emeljanovas, psichologės Brigita Kaleckaitė, Ugnė Juodytė, žurnalo „Joga ir ajurveda“ vyr. redaktorė Neringa Černiauskienė ir muzikos terapeutė Jurgita Žalgirytė-Skurdelienė. Svečiai buvo vaišinami 2013 metais įkurto švedų prekės ženklo „Oddbird“ putojančiais nealkoholiniais vynais ir mėgavosi fortepijono virtuozės Kotrynos Romanovaitės atliekamais kūriniais.
Autorė ir knygos sumanytojas bei prodiuseris Alfas Ivanauskas dalinosi knygos kūrimo užkulisiais, susirinkusieji turėjo progą įsigyti knygą su labai asmenišku Lauros Bojarskaitės palinkėjimu ir autografu.
Pristatymo metu Alfas Ivanauskas prisipažino anksčiau manęs, kad miegas tėra laiko švaistymas, todėl miegodavo vos 4–5 valandas kasnakt.
„Visgi laiku supratau, kad tai blogas sprendimas ir per pastaruosius kelis metus, kai ruošėme šią knygą, pakeičiau savo miego režimą. Dabar išmiegu 7 ar net 8 valandas ir matau teigiamus pokyčius: esu produktyvesnis, jaučiuosi laimingesnis, tapo lengviau kontroliuoti kūno svorį. Esu asmeninis pavyzdys, kad knyga tikrai įkvepia keistis.“
„Miegas nėra tik asmeninis įprotis – tai jėga, formuojanti visą mūsų pasaulį. Jis veikia mūsų sveikatą, emocijas, kūrybiškumą, santykius ir gebėjimą gyventi prasmingą gyvenimą. Kai gerai išsimiegame, mąstome aiškiau, jaučiame giliau ir gyvename kokybiškiau. Mes kuriame, išrandame, bendraujame atviriau. Tampame kantresni, atjaučiantys ir atsparesni. Geriau auklėjame savo vaikus, geriau vadovaujame, stipriau mylime. Aštriname savo protą, stipriname kūną ir atsiveriame įkvėpimo bei džiaugsmo akimirkoms“, – sako knygos autorė ir kviečia rasti ne tik savo gero miego formulę, bet ir ramybę prieš naktį.