Asta Valentaitė pasidalijo nematytais svarbiausios gyvenimo šventės kadrais: tam yra ypatinga proga

Prieš trejus metus, rugsėjo 17-ąją „taip“ ji ištarė britų turtuoliui, verslininkui Glenui Manchesteriui.
Poros šventė vyko Ispanijos saloje Maljorkoje, Deia miestelyje.
Minėdama svarbią sukaktį – odines vestuves, socialiniuose tinkluose Asta pasidalijo dar nematytais šventės kadrais.
„Trys metai, viena meilė, nesibaigiantys prisiminimais iš Deia“, – brūkštelėjo žinoma moteris.
Su metinėmis porą suskubo sveikinti žymūs bičiuliai.
„Sveikinu“, – rašė vestuvių planuotoja Laura Vagonė.
Prie sveikinimų prisidėjo ir geras Astos draugas verslininkas, floristas Mantas Petruškevičius.
Asta ValentaitėVestuvėsmetinės
Rodyti daugiau žymių