ŽmonėsVeidai ir vardai

Asta Valentaitė pasidalijo nematytais svarbiausios gyvenimo šventės kadrais: tam yra ypatinga proga

2025 m. rugsėjo 18 d. 17:47
Lrytas.lt
Lygiai trys metai – tiek laiko praėjo nuo lemtingos dienos, kuomet amžiną meilę prisiekė verslininkė Asta Valentaitė-Manchester.
Prieš trejus metus, rugsėjo 17-ąją „taip“ ji ištarė britų turtuoliui, verslininkui Glenui Manchesteriui.
Poros šventė vyko Ispanijos saloje Maljorkoje, Deia miestelyje.
Minėdama svarbią sukaktį – odines vestuves, socialiniuose tinkluose Asta pasidalijo dar nematytais šventės kadrais.
„Trys metai, viena meilė, nesibaigiantys prisiminimais iš Deia“, – brūkštelėjo žinoma moteris.
Su metinėmis porą suskubo sveikinti žymūs bičiuliai.
„Sveikinu“, – rašė vestuvių planuotoja Laura Vagonė.
Prie sveikinimų prisidėjo ir geras Astos draugas verslininkas, floristas Mantas Petruškevičius.
