Socialiniuose tinkluose šią temą iškėlė pradedančioji menininkė, visuomenininkė Liucija Lenkauskaitė-Stankevičė.
„Politiniu faux pas to nepavadinsi… Kai aukščiausi valstybės vadovai pradeda VIEŠAI vaikščioti su tokiais aksesuarais, Lietuva kaip minimum per tris žingsnius į rytų pusę pasislenka… Tai yra GĖDŲ GĖDA.
Mes į Skandinaviją lygiuojamės ar į ruzzkyna? Kai tu turi tokias rankines, ir esi išrinkta į vieną aukščiausių šalies politinių postu, tu nukiši tą rankinę į spintos galą, ir išsitrauki ją nebent arba po 3 metų, arba incognito atostogų metu, arba per privatu draugų vakarėlį…
Ir šiaip – jei jau nori pasipuikuoti prabanga, gal tada išsirink ką nors iš Lietuvos dizainerių?.. Kiek kainų ir perspektyvių! P.s. Ne, šis įrašas nėra apie moteris. Rankinės ar kitus prabangius aksesuarus gali dėvėti tiek vyrai, tiek moterys. Galima lengvai pasigooglinti, kiek kainuoja to paties putkos žieminė Loro Piana striukė.
P.p.s. Tai nėra ta pati spalva, žinau, tieisog tingėjau ieškotis konkrečios kolekcijos.
UPD 1: Šis įrašas yra dėl rankinės kainos, nes rankinės kaina yra tris-keturis kartus didesnė, nei vidutinis atlyginimas Lietuvoje į rankas. Fendi mados namų rankinės yra klasifikuojamos kaip prabangos prekė, ir kyla klausimas, ar progresyvu politikams puikuotis prabanga.
Ypač tokiais laikais, kai mes labai aiškiai norim atskirti save nuo Rytų, Rytų Europos. Dažnai pristatome save kaip Skandinavijos, Šiaurės Europos šalį, bet juk ten puikuotis prabanga yra prasto skonio ženklas.
Taip pat pabrėžiu, kaip jau rašiau kažkuriame komentare čia, kad aš nesakau, kad turime atrodyti kažkaip skurdžiai. Džiaugiuosi seimo viešbučio atnaujinimu, nes jis, kaip ir patys politikai ar valstybės pareigūnus vežiojantys automobiliai, turi atrodyti reprezentabiliai. Bet yra Audi, ir yra Rolls Royce.
Abu yra geros kokybės ir atrodo reprezentatyviai. Tik ar reikia to Rolls Royce? Kiti sakys, kad čia jos asmeninis garderobas, asmeninės lėšos. Tačiau ne esmė. Tokio rango politikas savo garderobu kažką sako, tai yra pareiškimas“ , – rašė Liucija.
Kiek vėliau dėl rankinės kainos užvirus diskusijoms į tai atsakė premjerės komanda.
„Visų pirma, pati premjerė (jos komanda) atsakė dėl kainos. Taigi, mielieji, laikykitės – rankinė pirkta Milane už… 50 eurų. Aš pradedu galvot, kad ne tik mūsų ministrais siūlomi dirbti žmonės be kompetencijų. Nes su šitokiu patosu ir pasitikėjimu savimi, sumaišytu su bandymu kažkaip sumenkinti kritikuojantį (palyginimu su Inga Valinskiene, kuris išvis yra wtf lygio…) atsakyti į tokius klausimus gali tik apie diplomatiją ir PR mažai išmanantis žmogus.
Atsiminkim – galimybė kritikuoti valdžią yra vienas iš pagrindinių demokratijos bruožų. Pilietinės visuomenės klausimai apie politikų turtą palaiko politinę atskaitomybę. TAI YRA SVARBU.
Visų antra, sprendžiant iš atsakymo, jie tiesiog atvirai prisipažino, kad nusipirko vadinamąjį fake, kurie yra nelegalūs?.. Kuo tai yra gerai? Kaip jau rašiau, politikų apranga yra pareiškimas in itself. Tai dabar lieku galvot, o ką gi toks mūsų aukščiausios politikės pareiškimas reiškia…
P.s. Taip, aš tiesiog PAVYDŽIU jai šios tašės, nes nesu politikoje, tiek neuždirbu, ir nesu premjerė… Bet dabar jau kai prisipažino, kad pirkta padielka turguje, tai jau nebenoriu… (jokes)“, – rašė Liucija.
