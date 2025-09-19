E. Montvidas jubiliejų atšventė LVSO: sezono pradžią atidarė ir Karolina Meschino su tėvu Antonio

Tenoras E. Montvidas – vienas iškiliausių Lietuvos operos vardų, savo talentu ir įspūdingais darbais pelnęs neblėstančią klausytojų meilę ir pagarbą.
„Dabar, kai viskas taip laikina ir trapu, kai sužiba ir čia pat krenta naujos žvaigždės, tas pastovumas ir nuolatinis kopimas į kalną yra vertybė“, – taip apie savo karjeros kelią kalba E. Montvidas.
Solistas garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje – per savo karjerą sukūrė daugiau nei 40 vaidmenų, kuriuos atliko Anglijos nacionaliniame, Londono karališkajame „Covent Garden“, Olandijos nacionaliniame, Ženevos, Frankfurto, Liono, Paryžiaus, Briuselio, Strasbūro, Sinsinačio, Santa Fė (JAV) ir kituose žymiausiuose operos teatruose.
Dainininkas aktyviai koncertuoja su garsiausiais Europos, JAV ir Japonijos simfoniniais orkestrais tokiose prestižinėse koncertų salėse, kaip Vienos „Musikverein“, Amsterdamo „Concertgebouw“, Berlyno filharmonija ir kitose. 2020 m. E. Montvidas tapo Pažaislio muzikos festivalio meno vadovu.
Solistas apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ 2023 m. jam įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
Šį vakarą E. Montvido jubiliejaus proga LVSO koncertų salės scenoje skambėjo italų operos šedevras – Giacomo Puccini (1858–1924) opera „Toska“.
Kartu su E. Montvidu operą koncerte atliks visas Lietuvos operos žvaigždynas: Kseniya Bakhritdinova, Kostas Smoriginas, Joris Rubinovas, Arūnas Malikėnas, Mindaugas Jankauskas, Aleksandras Kunskis, berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (vad. Vytautas Miškinis), Kauno valstybinis choras (vad. Robertas Šervenikas) ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas meno vadovo ir vyr. dirigento G. Rinkevičiaus.