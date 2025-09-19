Po žinios apie trečiąsias skyrybas prabilo Linas Karalius: paviešino vaizdo įrašą ir paaiškino, kaip buvo

Instagrame jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame nusprendė pasisakyti apie piktus komentatorius.
„Prieš pusę metų mes su savo žmona Viktorija priėmėme sprendimą likti geriausiais draugais ir nutraukti savo santuoką, nes labai sąmoningai suvokiame, kad išmokome viską vienas iš kito, ką turėjome išmokti ir turime vienas kitą paleisti.
Likome gyventi toje pačioje žemėje, auginti vaiką ir iki šiol esame geriausi draugai.
Bet oficialūs reikalai užsitęsė ir tik prieš kelias dienas galutinai teismas patvirtino oficialių skyrybų sutartį ir kadangi žiniasklaidą seka teismų suvestines, tai kažkaip jie atrado ir parašė tris sakinius apie tas skyrybas, nes daugiau jokios informacijos ir nežinojo.
Ir tai įvedė tokios sumaišties kažkiek aplink mus, mūsų gyvimuose. Draugai pradėjo siųsti, kokie baisūs komentarai...
Kaip žmonės ant tavęs varo ir taip toliau. Tai vat aš šiandien nusprendžiau pasidalinti, ką aš galvoju apie tuos piktus komentatorius. Ypatingai ten, kur yra žiniasklaida ir plati auditoriją, aš komentarų jau labai daug metų neskaitau, nes, mano manymu, išlieti pyktį kažkur internete ant žmogaus, kurio tu asmeniškai nepažįsti, tai yra toks energetinis, emocinis išsivalymas, kaip tokie emociniai vėmalai, sakyčiau“, – kalbėjo L.Karalius.
Ši santuoka Linui buvo trečioji. Pora augina sūnų Ąžuolą.
Pirmiausia, L.Karalius būdamas 21-erių sukūrė šeimą, 1994-aisiais sulaukė dukters Eglės.
2002-aisiais Linas antrąkart vedė ir dar tais pačiais metais šeima sulaukė sūnaus Vėjo.
2024-aisiais jis tapo ir seneliu.
Prieš draugystę su Viktorija, L.Karalius romantiškus santykius puoselėjo su televizijos laidų vedėja Gintare Gurevičiūte.