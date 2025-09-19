Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Po žinios apie trečiąsias skyrybas prabilo Linas Karalius: paviešino vaizdo įrašą ir paaiškino, kaip buvo

2025 m. rugsėjo 19 d. 09:47
Lrytas.lt
Ką tik, vasarą, santuokos dešimtmetį atšventęs grupės ŽAS narys Linas Karalius (51 m.) su 18 metų jaunesne žmona Viktorija Gradauskaite suka skirtingais keliais. Dabar jis socialiniame tinkle paaiškino visas skyrybų priežastis.
Daugiau nuotraukų (5)
Instagrame jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame nusprendė pasisakyti apie piktus komentatorius.
„Prieš pusę metų mes su savo žmona Viktorija priėmėme sprendimą likti geriausiais draugais ir nutraukti savo santuoką, nes labai sąmoningai suvokiame, kad išmokome viską vienas iš kito, ką turėjome išmokti ir turime vienas kitą paleisti.
Likome gyventi toje pačioje žemėje, auginti vaiką ir iki šiol esame geriausi draugai.
Bet oficialūs reikalai užsitęsė ir tik prieš kelias dienas galutinai teismas patvirtino oficialių skyrybų sutartį ir kadangi žiniasklaidą seka teismų suvestines, tai kažkaip jie atrado ir parašė tris sakinius apie tas skyrybas, nes daugiau jokios informacijos ir nežinojo.
Ir tai įvedė tokios sumaišties kažkiek aplink mus, mūsų gyvimuose. Draugai pradėjo siųsti, kokie baisūs komentarai...
Kaip žmonės ant tavęs varo ir taip toliau. Tai vat aš šiandien nusprendžiau pasidalinti, ką aš galvoju apie tuos piktus komentatorius. Ypatingai ten, kur yra žiniasklaida ir plati auditoriją, aš komentarų jau labai daug metų neskaitau, nes, mano manymu, išlieti pyktį kažkur internete ant žmogaus, kurio tu asmeniškai nepažįsti, tai yra toks energetinis, emocinis išsivalymas, kaip tokie emociniai vėmalai, sakyčiau“, – kalbėjo L.Karalius.
Ši santuoka Linui buvo trečioji. Pora augina sūnų Ąžuolą.
Pirmiausia, L.Karalius būdamas 21-erių sukūrė šeimą, 1994-aisiais sulaukė dukters Eglės.
2002-aisiais Linas antrąkart vedė ir dar tais pačiais metais šeima sulaukė sūnaus Vėjo. 
2024-aisiais jis tapo ir seneliu.
Prieš draugystę su Viktorija, L.Karalius romantiškus santykius puoselėjo su televizijos laidų vedėja Gintare Gurevičiūte.
Linas KaraliusSantuoka

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.