Belmonto žirgyne – neeilinė šventė: į polo klubo įsteigimą atvyko būrys pasipuošusių svečių

Į renginį atvyko būrys svečių, kurie turėjo išskirtinę galimybę išvysti žirgų, raitelių, polo žirgų pasirodymus, ponių šou bei Hobby horse varžybas.
Šventės metu netrūko ir kitų linksmybių – buvo galima pajodinėti poniais, užsisakyti ekskursiją po žirgyną, išbandyti šieno čiuožyklą.
Į klubo įsteigimą atvykę svečiai mėgavosi ne tik suteikiamomis pramogomis, bet ir geru oru, kuris leido pademonstruoti stilingus derinius.
Projektas, kuriam kol kas laukiama statybų leidimo, bus vystomas Belmonto žirgyne, siekiant sukurti modernią ir tvarią infrastruktūrą, kuri sujungtų aukščiausios klasės sportą su gyvūnų gerovės standartais ir prieinamumu visuomenei.
Klubui vadovaus ilgametė žirginio sporto trenerė, organizacijos „Tobulo žirgo“ steigėja Neringa Indrišiūnaitė. Pilna klubo veikla prasidės, kai bus pilnai sutvarkyta ir įrengta žirgyno infrastruktūra, įsigyti žirgai.
Rugsėjo 20 d. Vilniuje įvyks išskirtinė šventė – Varšuvos polo klubo svečiai surengs Belmonto žirgyne nemokamą parodomąjį polo žaidimą. Į renginį kviečiami visi vilniečiai ir miesto svečiai. Šiuo metu Belmonto žirgyno infrastruktūra nėra tinkama renginiams, tačiau net esant ir tokioms sąlygoms nutarėme surengti edukacinį pasirodymą Vilniaus miesto svečiams ir gyventojams.