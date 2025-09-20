S. Stavickis-Stano pasisakė apie R. Javtoko skandalą: „Kažkas pakišo kiaulę“

Po šių pasisakymų asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) 2025 m. rugsėjo 18 d. posėdyje vienbalsiai nutarė pradėti drausminę bylą R. Javtokui pagal krepšininkės K. Nacickaitės-Van Der Horst skundą.
Į šį skandalą nusprendė sureaguoti ir savo aštria nuomone garsėjantis dainininkas Stanislavas Stavickis-Stano.
Jis savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo įrašu, kuriame išdėstė mintis ir gynė R. Javtoką.
„Atsikabinkit nuo Javtoko!
Taip, pokalbio su Rolandu Mackevičiumi metu jis pavadino juodaodį „juodu“ ir išdavė, kad jo komandos narė kažkada gyveno su moterimi. Tas pokalbis jokiais būdais neturėjo atsidurti eteryje, juk žodžiai buvo pasakyti ASMENIŠKAI Rolandui iki interviu pradžios. Kažkas pakišo R. Javtokui kiaulę... Nors ir čia, neabejoju, įvyko nesusipratimas.
Aš nemanau, kad yra normalu svaidytis tokiais epitetais, net ir asmeniniame pokalbyje, bet nutinka visko ir priminsiu – šio pokalbio intencija buvo pagirti ir pareklamuoti sportininkę. Nu su teksto dėliojimu gavosi šū*as.
Javtokas iš karto atsiprašė, iš karto atsistatydino iš klubo prezidento pareigų. Teisingas, garbingas ir adekvatus žingsnis.
Bet dabar paskelbta, kad „Lietuvos krepšinis“ pradėjo svarstyti R. Javtoką. Nu tipo atimkim apdovanojimus visus ir titulus, nes prisišnekėjo. Ką jis b*** prisišnekėjo?
Visą gyvenimą žaidęs krepšinį tarp įvairių spalvų žmonių, niekada neturėjęs jokių rasistinių ar seksistinių pasisakymų, Lietuvos moterų krepšiniui atidavęs be galo daug... Dabar R. Javtokas ėdamas taip, lyg būtų išprievartavęs ką nors tiesioginiame eteryje.
Mums ką, Lietuvoje problemų mažai? Ar mažai realių homofobų ir rasistų? Trečdalis Seimo dabar tokių.
Atsikabinkit nuo Javtoko!“, – savo mintis dėstė S. Stavickis-Stano.
Primename, kad R. Javtokas socialiniuose tinkluose viešai atsiprašė sportininkės.
„Šį savaitgalį Rolando „Nepatogiuose klausime“ nuskambėjo mano nekorektiška ir nepateisinama replika apie vienos iš mūsų rinktinės lyderių ir, tikiuosi, būsimos Vilniaus „Kibirkšties“ lyderės Kamilės vyrą.
Mano apgailestavimą turbūt būtų galima išreikšti daugeliu žodžiu, bet tikiu, kad tinkamiausias – atsiprašau. Tikrai, labai nuoširdžiai atsiprašau Kamilės, jos artimųjų, Lietuvos krepšinio bendruomenės“, – rašė jis.
Nors K. Nacickaitė-Van der Horst priėmė atsiprašymą, ji tikino, kad moralinė žala jau padaryta ir kad ji ketina imtis veiksmų. Būtent jos prašymu buvo pradėta drausminė byla.
R. Javtokui šie pasisakymai kainavo nemažai – jam teko palikti pareigas „Kibirkšties“ klube ir atlaikyti kritikos bangą.
Beje, buvusį krepšininką gynė ir laidos, kurioje nuskambėjo replika, vedėjas Rolandas Mackevičius. Jis atsiprašė ir tikino, kad R. Javtoko išsakyti žodžiai apie krepšininkę buvo pasakyti asmeniškai, o medžiaga pasirodė per klaidą.
Robertas JavtokasStanislavas Stavickis-Stanoskandalas
Rodyti daugiau žymių