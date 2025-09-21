Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
ŽmonėsVeidai ir vardai

Po sunkios ligos mirė garsus verslininkas, filantropas Rimtautas Vizgirda

2025 m. rugsėjo 21 d. 00:09
Lrytas.lt
Eidamas 88-uosius po sunkios ligos mirė žinomas verslininkas, filantropas, Čilės garbės konsulas Rimtautas Vizgirda. 
Širdį veriančia žinia socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rugsėjo 20-osios vakarą pasidalijo velionio žmona, operos solistė ir labdaros fondų steigėja Birutė Vizgirdienė. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas 15min.
„Su giliu liūdesiu Birutės vardu pranešu, kad Rimtautas mirė. Prašome būti mintimis su Birute ir jos šeima bei melstis už ją šiuo sunkiu metu“, – rašoma pranešime, kurį cituoja minėtas portalas.
Primename, kad dar šiais metais jiedu paminėjo savo 42-ąsias santuokos metines.
