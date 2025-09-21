Vilniuje atidaryta unikali erdvė vaikams: išbandyti susirinko garsios šeimos su vaikais

Ir iš tiesų – nuo šiol emocijas galima ne tik jausti, bet ir pamatyti, išgirsti, paliesti. Nemokama interaktyvi patyriminė erdvė vaikams ir šeimoms „Kakės Makės Emocijų pasaulis“ pakvietė pirmuosius svečius, tarp jų – ir žinomas Lietuvos šeimas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Į atidarymą pasidomėti, kur įsikūrė Kakės Makės emocijų pasaulis ir kas iš tikrųjų yra emocijos, susirinko ne tik prekybos ir pramogų centro lankytojai, bet ir garsios šeimos.
Tarp jų – pianistė Ieva Dūdaitė su dukrele, Laurynas Suodaitis su sūnumi. Į šventę atvyko verslininkė Justė Pinkevičienė su šeima, Luka Lesauskaitė, tinklaraštininkė Viktorija Beišienė, aktorė Agnė Šataitė ir kitos garsios šeimos.
Ievos Dūdaitės namuose – aiški taisyklė
Į renginį su dukra Marija atvykusi pianistė Ieva Dūdaitė sako, kad jų šeima – itin emocinga. „Mes abi su dukryte esame emocingos, o vyras – atsvara mūsų emocijoms. Mokomės pažinti savo jausmus, nuo mažens su dukra naudojame Kakės Makės emocijų korteles, kurios mums padeda įvardyti, kaip mes jaučiamės.
Aš labai džiaugiuosi, kad Kakė Makė skiria dėmesį ir skiepija nuo mažens mokytis pažinti emocijas.
Ieva Dūdaitė atskleidė ir auksinę šeimos taisyklę – pirmąjį pusvalandį, grįžus iš darželio, negalime vienas ant kito pykti, reaguoti į plūstantį pyktį ar neigiamas emocijas. Kitaip tariant – šeimoje visi žinome, kad jeigu neturime ką pasakyti gražaus vienas kitam, daug geriau patylėti.“
Laurynas Suodaitis apie emocijas su sūnumi kalba drąsiai
Savo ruožtu verslininkas Laurynas Suodaitis, laikydamas sūnų ant rankų sako, kad su mažuoju Laurynu sutaria labai draugiškai ir turi aiškias taisykles, kurios padeda susitarti be didelių dramų net ir ištikus emocijų iškrovai: „Kalbėti apie emocijas nėra sunku, jei tėvai tam yra pasiruošę ir yra kompetetingi. Mano manymu, vaikams ir šeimoms tokios ekspozicijos, parodos, veiklos yra labai reikalingos, o tai, kad Kakė Makė yra pačiame centre, potyrius sustiprina gerokai labiau.
Namuose su Laurynu laikomės aiškių taisyklių – jeigu vaikas tampa labai aktyvus, tikėtina, kad buvo per daug cukraus, jei pyksta, turbūt, pavargo, nori miegoti arba valgyti. Kai tai supranti, belieka laikytis plano ir aiškių taisyklių.
Jeigu esame pikti, pasisakome vienas kitam apie tai ir didelių ginčų mums nekyla“, – sakė Laurynas Suodaitis.
Liucina Rimgailė: emocijos padeda kurti santykius
Liucina Rimgailė, auginanti sūnų Oskarą sako, kad kalbėti apie emocijas – itin svarbu visais gyvenimo atvejais. „Mes esame karta, kuri sugebame įvardyti vos kelias emocijas, nors jų yra keli šimtai.
Didžiulė pagarba Kakei Makei, kad jie moko vaikus išreikšti emocijas, ugdo jų emocinį intelektą ir sukūrė tokią žaismingą ir vertingą erdvę šeimoms. Tai tikrai padeda ugdyti ir formuoti sąmoningesnę ir šviesesnę visuomenę. Labai svarbu, kad nuo mažų dienų mes išmoktume formuoti savo emocijas ne per agresiją, o per gebėjimą kurti tvaresnius ir stabilesnius santykius.“
Tyrinėti emocijas – kartu su šeima
Šią instaliaciją Kakės Makės komanda kūrė bendradarbiaudama su vaikų ir paauglių psichologe Asta Blande, kurios rekomendacijos tapo šios erdvės pagrindu.
„Vaikai emocijas suvokia labai tiesiogiai – per spalvas, garsus, kūno pojūčius ar žaidimus. Mūsų tikslas buvo parodyti, kad emocijos nėra nei geros, nei blogos – jos yra natūralios ir labai reikalingos. Jei vaikas išmoksta jas atpažinti ir įvardyti, jis tampa drąsesnis, stipresnis, lengviau randa ryšį su kitais,“ – sako A. Blandė.
Ji pabrėžia, kad svarbiausia yra emocijas tyrinėti kartu: „Kai suaugusieji dalyvauja, klausosi ir padeda vaikui išreikšti jo jausmus, emocijos tampa suprantamos, jos nebegąsdina. Vaikai išmoksta, kad džiaugtis galima garsiai, pykti – saugiai, o liūdėti – kartu.“
Kiekviena emocija instaliacijoje įgauna spalvą, garsą ir pojūtį: džiaugsmas – geltonas, kviečiantis šokti ir dainuoti, pyktis – raudonas, lydimas iš ausų besiveržiančių dūmų. Meilė – rausva, švelni, apgaubianti lyg šiltas apkabinimas.
„Visoms emocijoms išreikšti kruopščiai parinktos spalvos, formos, garsai ir kiti pojūčius žadinantys sprendimai. Be to, instaliacijose gali dalyvauti visa šeima, parašyti savo patarimus, žymėti džiaugsmo lygį, pasimatuoti emociją ir kitaip smagiai leisti laiką drauge,“ – pasakoja A. Blandė.
Tikslas – kokybiškos pramogos šeimoms
Prekybos ir pramogų centras „Ozas“ siekia būti artimas savo bendruomenei ir nuolat ieško būdų, kaip praturtinti jos kasdienybę. Kadangi didelę dalį lankytojų sudaro šeimos, būtent joms skirtas naujausias renginys – šiltas dėmesio ženklas ir kvietimas į prasmingą patirtį.
Emocijų pažinimas – iššūkis ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems, todėl svarbu, kad mažieji kuo anksčiau išmoktų atpažinti jausmus ir jų neišsigąsti. Prekybos ir pramogų centre „Ozas“ surengta iniciatyva buvo puiki proga žaismingai ir saugiai kalbėtis apie tai, kas vyksta širdyje.
„Mums svarbu pasiūlyti veiklas, kurios įtraukia įvairaus amžiaus žmones ir palieka vertingų įspūdžių,“ – sako prekybos ir pramogų centro „Ozas“ vadovė Ina Augulienė.
Ši idėja puikiai atsispindėjo „Kakės Makės“ instaliacijoje „Emocijų pasaulis“. Čia vaikai galėjo išgirsti, kaip skamba džiaugsmas, pajusti, kaip apkabina meilė, ir atrasti, kodėl kartais pasirodo ašaros ar užplūsta pyktis.
Siekia sujungti šeimą
„Kakės Makės“ prekės ženklo vadovė Sandra Kalėdienė atskleidžia, kad kuriant „Emocijų pasaulį“ buvo galvojama apie šeimos ryšio stiprinimą: „Mums svarbu kurti patirtis, kurios būtų vizualiai įtraukiančios ir prasmingos – tinkančios tiek savaitgalio pramogai, tiek edukaciniam ugdymui, todėl kviečiame čia lankytis ir pedagogus bei mokyklų arba darželių grupes.
Ši instaliacija padeda vaikams suprasti ir „prisijaukinti“ savo jausmus, o suaugusiems – atrasti būdų kalbėtis apie emocijas be moralizavimo.“
Ji taip pat priduria, kad Vilnius – tik pirmas žingsnis: „Jau šiemet „Emocijų pasaulis“ keliaus į Šiaulius ir Panevėžį – nes jausmai gyvena visur, kur yra vaikų.“
Instaliacija „Kakės Makės Emocijų pasaulis“ prekybos ir pramogų centre „Ozas“ veiks iki spalio 5 dienos. Savaitgaliais ją papildys susitikimai su Kakės Makės personažais, kūrybinės veiklos ir staigmenos visai šeimai.