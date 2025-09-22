Būrys garsių moterų domėjosi, kaip rudenį rūpintis oda: specialistė pasakė, ko svarbu nepamiršti

Vėlyvųjų pusryčių metu lietuvės gavo naudingų žinių ir patarimų, kaip puoselėti savo odą, kokie grožio ritualai aktualūs būtent rudenį. Rytmečio renginyje buvo galima sutikti šokėją, verslininkę Veroniką Montvydienę, atlikėją Anželą Adamovič-Gečienę, verslininkę Editą Lavrinovič, pianistę Ievą Dūdaitę, aktorę Liną Bražinskaitę, fotografę Rūtą Andre ir visą būrį grožio influencerių.
Renginys buvo skirtas atrasti vitamino C paslaptis. Jomis dalinosi Juliette Mathieu – biochemikė ir molekulinės biologijos specialistė iš Prancūzijos. Ji daug metų dirba kosmetologijos srityje – dalyvauja kosmetikos produktų kūrime, gamyboje ir vystyme.
Drauge su bendraminčių komanda Juliette kuria hipoalerginę, 100 proc. natūralios kilmės, efektyvią kosmetiką „Novexpert“, atitinkančią tvarumo standartus. Grožio ekspertė Lietuvoje lankėsi bendrovės „Juara“, mininčios veiklos 20-metį, kvietimu.
Žinomos moterys atskleidė rudeniškus grožio ritualus
„Po vasaros mano ritualai visada šiek tiek pasikeičia: pradedu labiau rūpintis drėkinimu, stengiuosi rinktis sodresnius kremus, serumus su hialuronu, o vakarais dažniau darausi kaukes. Taip pat pereinu prie švelnesnio odos valymo, kad atkurčiau balansą, ir bent kartą per mėnesį apsilankyti pas kosmetologą“, – apie sezoninius pokyčius kalbėjo grožio pusryčių nepraleidusi verslininkė Edita Lavrinovič.
Kaip sakė Edita, vitaminų ji tikrai šiuo laikotarpiu nepamiršta, ruduo tai – metas stiprinti odą ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus.
Pasak E. Lavrinovič, renginio metu, viešnios iš Prancūzijos dėka, ji sužinojusi daug įdomių dalykų apie grožį ir odos priežiūrą. Moterį ypač sudomino vitamino C linijos produktai, nustebino tai, kad serume yra net 25 proc. stabilizuoto vitamino C.
„Tai – tikra inovacija, kurią išbandysiu savo kasdienėje rutinoje!“, – įsitikinusi verslininkė.
Atlikėja Anžela Adamovič-Gečienė prisipažino, jog po šio renginio jos grožio ritualai pasikeitė. Ji teigė anksčiau nesureikšminusi C vitamino naudos savo veido odai. Rytais Anžela paprastai naudoja serumą, veido kremą, dienos metu apsipurškia veidą dulksna, vakarais jį prausia putomis ir paskui naudoja serumą.
„Anksčiau naudodavau veido kremą tik tuo atveju, kai jau labai reikėdavo ir be vitaminų. Šiuo metu naudoju priemones su C vitaminu ir jaučiu didelį odos būklės pagerėjimą“, – prisipažino moteris.
Renginio metu jai buvo įdomu sužinoti, kiek yra C vitamino produktuose, irk ad jis skatina kolageno gamybą, šviesina pigmentines dėmes, skatina ląstelių atsinaujinimą.
Kaip kalbėjo į renginį atvykusi aktorė Lina Bražinskaitė, atėjus rudeniui sugrįžta ir įprastas jos gyvenimo ritmas, vasaros atostogos baigiasi, vis dažniau subjūra oras, tad grįžta intensyvesnis treniruočių grafikas sporto salėje ir, be jokios abejonės, SPA malonumai garinėse ar infraraudonųjų spindulių pirtyse.
„Na, o vasaros saulės gribžtelėtą odą ne tik palepinu maitinamosiomis kaukėmis, bet nepamirštu ją nušveisti ir lengvu pilingu. Be jokios abejonės į „vitaminų racioną“, pasibaigus vasarai, sugrįžta ir vitaminas C, juo kaip ir hialurono rūgšties turinčiomis priemonėmis labai mėgstu palepinti ir savo odą“, – sakė aktorė.
Į klausimą, kokie jos grožio ritualai po vasaros, atėjus rudeniui, pianistė Ieva Dūdaitė atsakė:
„Drėkinti, drėkinti ir dar kartą... drėkinti. Po intensyvios vasaros, ruduo man – lėto atsinaujinimo sezonas. Rytą pradedu vitamino C serumu, kava ar mača arbata, valgau daug vietinio derliaus vaisių ir citrusų, o vakarais – švelnus migdolų aliejaus masažas, kuris ne tik maitina odą, bet ir nuramina mintis. Prieš miegą su šeima visus metus geriame močiutės džiovintų žolelių arbatas: mėtų, aviečių, melisų ar šaltalankių.“
O ar muzikė nepamiršta ir savo odos palepinti vitaminais?
„Tikrai ne! Oda, kaip ir muzika, reikalauja harmonijos. Rudens metu ypač svarbus vitaminas C – jis suteikia odai skaistumo. Maniškė linkusi į pigmentaciją, taigi ją pašviesina ir sulygina. Taip pat mėgstu natūralius šaltinius – šviežiai spaustas sultis, vaisių ir daržovių salotas“, – sakė Ieva.
Pianistę itin sužavėjo viešnia iš Prancūzijos.
„Juliette – tikra elegancijos ir natūralumo ambasadorė. Ji pasidalino subtiliu prancūzišku požiūriu: mažiau yra daugiau. Mane sužavėjo jos pasakojimas apie vitamino C naudojimą ir įsisavinimą. Nustebau, jog daug daugiau vitamino C turi ne apelsinai ar kiviai, o, tarkim, acerola vyšnia, arba petražolės ir dilgėlės“, – prisiminimais iš renginio dalinosi pianistė.
Viešnia iš Prancūzijos pasidalino savo tautiečių grožio paslaptimis
Prancūzės dažnai giriamos už savo odos priežiūrą. Kas jų požiūryje yra unikalu ir kokiais savo tautiečių grožio ritualais J. Mathieu galėtų pasidalinti?
„Šiais laikais, man regis, labiau giriamos korėjietės už savo grožio rutinas, – šypteli viešnia iš Prancūzijos. – Visgi, prancūzėms būdinga paprastumas, autentiškumas ir pasitikėjimas savimi. Geriausia rutina? Vakare – prausiklis ir serumas. Ir tiek. Visa kita – sportas, sveika mityba ir pakankamas vandens kiekis. Be to, nuolat stebėkite savo odą. Ji visada parodys, ko jai reikia. Rutina turėtų keistis, nes oda neturi kaskart gauti to paties. Juk jūs nevalgote kasdien tik makaronų, taip pat ir jūsų odai nebūtina kasdien vienoda priežiūra. Sakoma, kad prancūzės gali būti permainingos – gal būtent tai ir yra jų grožio paslaptis.“
Kokie būtų pagrindiniai „Novexpert“ ekspertės J. Mathieu patarimai, kalbant apie šaltąjį sezoną? Kaip sako Juliette, po vasaros dažnai pastebimas spuogų, odos netobulumų, pigmentinių dėmių sugrįžimas. Saulės poveikis vasarą gali sutrikdyti melanino balansą ir paskatinti hiperpigmentaciją. Be to, grįžimas į darbą, didesnis užterštumas, stresas – visa tai prisideda prie odos netobulumų atsiradimo. Todėl svarbu į tai atkreipti dėmesį: naudoti tinkamas priemones, padedančias kovoti su spuogais bei pigmentacija, ir nepamiršti sveikos mitybos.
„Patiriame stresą, tačiau neverta dar labiau apkrauti virškinimo sistemos saldumynais, pieno produktais ar greitu maistu. Nepamirškite kasdien išgerti bent 1,5 l vandens (arbata ir kava nesiskaito)“, – pataria prancūzė.
Įdomu, kokie yra pagrindiniai vitamino C privalumai odai? Pasak Juliette, jų yra tikrai daug. Vitaminas C, pasak grožio ekspertės, tikra visų vitaminų žvaigždė. Užtenka pažvelgti į jo koncentraciją mūsų organizme ir odoje: pavyzdžiui, epidermyje jo yra iki 2000 kartų daugiau nei vitamino A. Akivaizdu, kad jo vaidmuo yra milžiniškas. Paprastai tariant, vitaminas C yra apsauga ir stimuliacija.
