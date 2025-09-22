Lrytas Premium prenumerata tik
Iš neseniai verslą pristačiusios G. Alijevos – dar viena naujiena: „Didelis žingsnis į priekį“

2025 m. rugsėjo 22 d. 13:48
Lrytas.lt
Vasaros viduryje grupės „Šeškės“ narė Goda Alijeva (39 m.) grįžo prie širdžiai mielos veiklos – drabužių kūrimo, o dabar gerbėjams ji prasitarė ir apie dar vieną naujieną.
Daugiau nuotraukų (12)
Žinoma moteris įsirenginėja patalpas vykdyti savo verslui.
„ByGA turi jau savo patalpėles, kabinetą! Man tai didelis žingsnis į priekį.
Galiu tik padrąsinti visus daryti tai kas miela širdžiai, nekelkit iškart kartelės aukštai, neperdekite, juk Romą ir nepasistatė per vieną dieną , viskas savu laiku ir savu tempu.
Man šie metai daug naujų pradžių atnešė, tad neskubu, mokausi ir džiaugiuosi naujais etapais“, – Instagrame rašė Goda.
Primename, kad prieš kurį laiką ryškiaspalvius drabužius kūrusi atlikėja liepą ryžosi atgaivinti šią veiklą ir pristatė naują sporto bei laisvalaikio kolekciją.
G. Alijevos kūrinius galima išvysti ir elektroninėje parduotuvėje.
