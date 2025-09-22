Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
ŽmonėsVeidai ir vardai

J. Pinskui – neeilinis žmonos dėmesys ir tūkstančiai reakcijų: užminė mįslę apie vakaro planus

2025 m. rugsėjo 22 d. 12:51
Lrytas.lt
Rugpjūčio 22-oji politikui Jonui Pinskui – ypatinga. Tądien jis mini gimtadienį. Šiemet jam sukako 66-eri.
Ta proga socialiniuose tinkluose vyrą pasveikino Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė (50 m.).
„Facebook“ paskyroje ji pasidalijo nematyta jųdviejų nuotrauka, parašė jautrius žodžius ir užsiminė apie vakaro planus.
„Su gimtadieniu, mano Jonuk! Šiandien Tavo ypatinga diena – esu dėkinga, kad ją galiu švęsti drauge. Tu esi mano atrama, mano ramybė ir kartu mano audra. O vakare palik laiko tik mums – laukia siurprizas“, – rašė ji.
Įrašas iškart sulaukė didžiulio dėmesio – daugiau nei trijų tūkstančių patiktukų.
Komentaruose daugelis sveikino Joną ir negailėjo pagyrų gražiai porai.
„Sveikinimai, malonu jus matyti, sėkmės ir sveikatos!“ – rašė vienas internautas.
„Kokia jūs graži pora, džiaugiuosi už jus – būkite laimingi“, – antrino kitas.
