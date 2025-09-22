J. Pinskui – neeilinis žmonos dėmesys ir tūkstančiai reakcijų: užminė mįslę apie vakaro planus

Ta proga socialiniuose tinkluose vyrą pasveikino Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė (50 m.).
„Facebook“ paskyroje ji pasidalijo nematyta jųdviejų nuotrauka, parašė jautrius žodžius ir užsiminė apie vakaro planus.
„Su gimtadieniu, mano Jonuk! Šiandien Tavo ypatinga diena – esu dėkinga, kad ją galiu švęsti drauge. Tu esi mano atrama, mano ramybė ir kartu mano audra. O vakare palik laiko tik mums – laukia siurprizas“, – rašė ji.
Įrašas iškart sulaukė didžiulio dėmesio – daugiau nei trijų tūkstančių patiktukų.
Komentaruose daugelis sveikino Joną ir negailėjo pagyrų gražiai porai.
„Sveikinimai, malonu jus matyti, sėkmės ir sveikatos!“ – rašė vienas internautas.
„Kokia jūs graži pora, džiaugiuosi už jus – būkite laimingi“, – antrino kitas.