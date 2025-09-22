Po sunkios ligos mirusiam filantropui R. Vizgirdai tariamas paskutinis sudie: atvyko ir V. Adamkus

Atsisveikinti su šviesaus atminimo velioniu renkasi verslo, kultūros, politikos atstovai, bičiuliai ir artimieji – visi, kuriems jo gyvenimo darbai ir asmenybė paliko ryškų pėdsaką. Tarp jų – prezidentas Valdas Adamkus, politikas Vytautas Juozapaitis su žmona Egle, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius bei daugelis kitų.
Su R. Vizgirda pirmadienį galima atsisveikinti iki 21 valandos. Rugsėjo 23-iąją – nuo 9 val. iki 14 val. 45 min. Amžinojo poilsio R. Vizgirda atguls Antakalnio kapinėse.
Visiems norintiems atsisveikinti su velioniu artimieji turi prašymą – pagerbti jo atminimą vienu baltu gėlės žiedu.
„Tegul Rimtauto Vizgirdos atminimas išlieka šviesus, o balti žiedai, sugulę šalia jo, primins jo neblėstančią šviesą ir širdį, atvertą kitiems“, – dalydamiesi informacija apie atsisveikinimą rašė artimieji.
R. Vizgirda anapilin iškeliavo rugsėjo 20-ąją. Liūdną žinią apie filantropo netektį socialiniuose tinkluose pranešė jo žmona, operos solistė ir labdaros fondų steigėja Birutė Vizgirdienė.
„Su giliu liūdesiu Birutės vardu pranešu, kad Rimtautas mirė. Prašome būti mintimis su Birute ir jos šeima bei melstis už ją šiuo sunkiu metu“, – skelbta jos „Facebook“ paskyroje.
Pastaraisiais metais žinomas vyras sirgo idiopatine plaučių fibroze.
R. Vizgirda gimė 1938 m. Kaune, garsaus dailininko Viktoro Vizgirdo šeimoje. Antrojo pasaulinio karo metais su šeima pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į JAV, kur baigė mokslus, dirbo ir aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje.
1997 m. grįžo į Lietuvą ir dirbo privatizavimo bei nekilnojamojo turto rinkos nepriklausomu ekspertu. 2000 m. kartu su partneriais įkūrė statybos bendrovę „Bendorių statyba“, kurioje ėjo valdybos pirmininko pareigas. 2001 m. įkūrė ir vadovavo telekomunikacijų bei informacinių technologijų bendrovei „Optimalus ryšys“.
R. Vizgirda taip pat buvo asociacijos „American Chamber of Commerce in Lithuania“ valdybos pirmininkas, Lietuvos nacionalinės operos ir baleto teatro fondo įkūrėjas, JAV Baltijos fondo valdybos bei Vilniaus klubo tarybos narys. Jis ėjo Čilės garbės konsulo pareigas Lietuvoje.
Kartu su žmona Birute rėmė kultūros bei švietimo projektus, rūpinosi tėvo kūrybinio palikimo įamžinimu ir paliko ryškų pėdsaką Lietuvos kultūriniame bei visuomeniniame gyvenime.