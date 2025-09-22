Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

S. Šernė pirmą kartą prakalbo apie santykius su D. Montvydu: prasitarė, koks jis už uždarų durų

2025 m. rugsėjo 22 d. 21:36
Lrytas.lt
Vasaros pradžioje pasirodė džiugi žinia apie pramogų pasaulyje atsiradusią naują porą – dainininką Donatą Montvydą ir dizainerę Sandrą Šernę.
Daugiau nuotraukų (14)
Kol kas daug nedaugžodžiavusi apie santykius, apie naują meilę Sandra plačiau prabilo Renatos Šakalytės-Jakovlevos vedamoje tinklalaidėje „Pasikalbėkim“.
„Čia yra tas etapas, kai dar pati pradžia. Ji yra labai graži ir aš tikrai labai laiminga. Kai tau nebe 20 metų, turi gyvenimiškos patirties, vaikų, sutinki žmogų, kur atitinka suvokimas, pasaulėžiūra, norai, prioritetai. Labai geras vidinis jausmas. <...>
Tai beprotiškai geras, nuoširdus, malonus žmogus. Namuose jis yra dar dešimt kartų nuostabesnis, šiltesnis, mielesnis ir labai tikras. Tai man čia turbūt yra svarbiausia“, – pasakoja Sandra.
Dizainerė pridėjo, jog nors beprotiškai Donatu žavisi, kaip atlikėju, bet jai svarbiau jo vidus.
„Jis labai rūpinasi, yra labai dėmesingas – tai svarbiausios žmogaus savybės“, – pridėjo S. Šernė.
 
Donatas MontvydasSandra ŠernėSantykiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.