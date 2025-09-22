S. Šernė pirmą kartą prakalbo apie santykius su D. Montvydu: prasitarė, koks jis už uždarų durų

Kol kas daug nedaugžodžiavusi apie santykius, apie naują meilę Sandra plačiau prabilo Renatos Šakalytės-Jakovlevos vedamoje tinklalaidėje „Pasikalbėkim“.
„Čia yra tas etapas, kai dar pati pradžia. Ji yra labai graži ir aš tikrai labai laiminga. Kai tau nebe 20 metų, turi gyvenimiškos patirties, vaikų, sutinki žmogų, kur atitinka suvokimas, pasaulėžiūra, norai, prioritetai. Labai geras vidinis jausmas. <...>
Tai beprotiškai geras, nuoširdus, malonus žmogus. Namuose jis yra dar dešimt kartų nuostabesnis, šiltesnis, mielesnis ir labai tikras. Tai man čia turbūt yra svarbiausia“, – pasakoja Sandra.
Dizainerė pridėjo, jog nors beprotiškai Donatu žavisi, kaip atlikėju, bet jai svarbiau jo vidus.
„Jis labai rūpinasi, yra labai dėmesingas – tai svarbiausios žmogaus savybės“, – pridėjo S. Šernė.
Donatas MontvydasSandra ŠernėSantykiai
