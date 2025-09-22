Užfiksavęs avariją Vilniuje Stano bedė pirštu į opią bėdą: kartą jau baigėsi tragiškai

Žinomas vyras socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka ir pasakojimu apie avariją, kuri įvyko Vilniuje, Šiaurės miestelyje.
Kaip rašė žinomas vyras, už vairo sėdėjo pagyvenęs vyras, kuris, greičiausiai, nepastebėjęs kelio ženklų ir sukėlė eismo įvykį.
„Tai, ką matote šioje nuotraukoje – automobilis, išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą Vilniaus sankryžoje ir sukėlęs avariją. Už vairo – pagyvenęs žmogus, senjoras, kuris, panašu, nepastebėjo eismo ženklų, „plytos“, kelio ženklinimo, rodiklių“ – pasakojo S. Stavickis-Stano.
Pasak jo, didesnės nelaimės šįkart išvengti pavyko dėl nedidelio greičio, tačiau situacija jam priminė praėjusią savaitę įvykusią tragediją.
„Likimo ironija, o gal tiesiog likimas – šiandien ryte mano akį patraukė vienos moters įrašas „Facebook’e“. Ji pati prieš savaitę pateko į siaubingą avariją Molėtų plente, kai į priešpriešinę eismo juostą išvažiavo 93 metų senjoras. Toje tragedijoje žuvo du žmonės.
Išlikusi gyva, bet reanimacijoje esanti moteris tame įraše prašo pagalbos (komentare paliksiu nuorodą į įrašą). Tai, ką mačiau šiandien, iš esmės nesiskiria – vėl senjoras, vėl priešpriešinė juosta. Tik šįkart, ačiū Dievui, greitis nebuvo didelis.
Beje, ši sankryža yra man labai pažįstama – čia stovi mano sporto klubas, tad šia vieta važiuoju beveik kasdien. Ir ne kartą esu matęs panašią situaciją – į priešpriešinę juostą išvažiuojančius senolius...
Todėl keliu klausimą – ne piktindamasis, o retoriškai: gal vis dėlto reikėtų sugriežtinti sveikatos patikrinimus atsižvelgiant į amžių? Kaip ir automobiliams – kuo senesni, tuo dažniau turi pereiti techninę apžiūrą“, – svarstė atlikėjas.
Stanislavas Stavickis-StanoMolėtų plentasavarija
