Iš viešumos dingusi Edita Vilkevičiūtė tapo „Chanel“ veidu: sureagavo dešimtys tūkstančių

Nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti pasakiško grožio manekenė, patalpinti oficialioje mados namų „Instagram“ paskyroje.
Įrašuose, kurie akimirksniu sulaukė daugiau nei dešimties tūkstančių patiktukų, mados namai pristatė naują produktą – „Chanel“ logotipu puoštas paakių kaukes.
„Paakių pagalvėlės su didelės koncentracijos mažos molekulinės masės hialurono rūgštimi suteikia glotninantį efektą, kurio neįmanoma nepastebėti.
Rezultatai akivaizdūs tiesiog prieš akis: sumažėja tamsūs ratilai ir maišeliai po akimis. Po 10 dienų naudojimo stangrinamasis poveikis patrigubėja“, – rašoma šalia vaizdo įrašo, kuriame naują grožio priemonę pristato lietuvė.
Į šį įrašą sureagavo ir būrys žinomų veidų.
Tarp daugiau nei 14 tūkst. patiktukų buvo galima išvysti ir Dainos Bosas, Luko Griciaus, Irinos Sinės, Brigitos Gaižauskaitės, Inidės Jasnauskaitės bei daugelio kitų žinomų žmonių reakcijas.