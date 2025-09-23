M. Matukaitės istorija apie diskriminaciją Vilniaus gimdymo namuose sukėlė šaršalą: sureagavo Lygių galimybių tarnyba

Įrašai socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą audrą, o dėmesio centre atsidūrė gydytojas Kostas Kalinauskis, kuriam istoriją paviešinusi žinoma moteris perdavė linkėjimus.
Po kilusio ažiotažo Vilniaus gimdymo namų administracija išplatino viešą atsiprašymą, kuriame teigiama, kad gydymo įstaiga aiškinasi šio nemalonaus incidento aplinkybes ir pažadėjo imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias tokiam elgesiui.
Kaip elgtis, patekus į tokią situaciją, nusprendėme pasiteirauti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovų. Situaciją pakomentuoti naujienų portalui Lrytas sutiko diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjas Marius Morkevičius.
„Pagal dabartinį Lygių galimybių įstatymą, išvaizdos bruožai, įskaitant taturuotes, svorį, ūgį ir pan., nėra laikomi žmogaus tapatybės bruožų pagrindais, dėl kurių diskriminacija draudžiama. Tad iš teisinės pusės tokios situacijos vertinti galimo prieštaravimo Lygių galimybių įstatymui aspektu negalėtume.
Kita vertus, mūsų nuomone, profesinėje aplinkoje nuo asmeninio pobūdžio replikų, žmogaus savybių vertinimo, kai tai nėra susiję su sveikatos būklės vertinimu, apskritai derėtų susilaikyti.
Tad pacientė galėtų ginti savo galimai pažeistas teises teisės aktų nustatyta tvarka, pirmiausia teikiant skundą ligoninei“, – Lrytas situaciją komentavo M. Morkevičius.
Primename, kad į nemalonią situaciją pakliuvusi M. Matukaitė apie tai savaitės pradžioje prabilo socialiniuose tinkluose. Žinoma moteris „Instagram“ paskyroje teigė dėl tatuiruoto kūno Vilniaus gimdymo namuose sulaukusi replikų ir patyrusi diskriminaciją.
„Šiuo metu laukiu operacijos. Prieš operaciją atėjo gydytojas. Pamatęs mano tatuiruotes, pakomentuoja „o dieve, kokia jūs baisi, negaliu žiūrėt. Padavus tyrimų dokumentą, ant kurių pripaišė mano vaikas, gaunu antrą komentarą: „o Viešpatie, kas čia pripeckiota, siaubas, kas jums negerai su galva? Nebeužtenka vietos ant kūno, tai dokumentus taršot?“. Tai koks bus gydytojo elgesys man atlikus narkozę? Laukiu nesulaukiu tiesiog. Linkiu šitai vietai užsidaryt. Antrą kartą patiriu diskriminaciją ir blogą elgesį“, – atviravo Monika.
Tačiau istorija tuo nesibaigė. Anot Monikos, jai atėjus į operacinę, ant jos pradėta rėkti.
„Kad sėsčiau ant stalo greičiau, nes nėra laiko. Tada, kai paduodu ranką, pradeda vartyt akis, kad abi rankos juodos, kaip čia dabar įdurt kateterį. Atveža moterį šalia esančią visą apsvaigusią, papurto „labas rytas, keliamės, lipk“.
Ji vos neiškrenta iš lovos. Sugrįžus mums visoms, miegame (po operacijos praėjo pusvalandis), įėjęs gydytojas rėkia: „Miegalės kelkitės, tuoj važiuosit namo“. Aš sakau, kad man dar silpnoka ir skauda pilvą, aš už vairo. „Nežinau, išsikvieskit taksi, reikės jau važiuot, nelaikysim čia visą dieną“, – pasakojo ji.
Tuo tarpu Vilniaus gimdymo namų atstovai pacientės atsiprašė, teigė netoleruojantys tokio elgesio ir atskleidė, kad aiškinasi šios situacijos aplinkybes, jog tai nepasikartotų.
„Vilniaus gimdymo namai nuoširdžiai apgailestauja dėl pacientės patirtų neigiamų įspūdžių ir emocijų, susijusių su gydytojo bendravimu bei elgesiu. Atsiprašome už žodžius ir situacijas, kurios sukėlė pacientės nusivylimą, nerimą ir nepagarbos jausmą.
Mums ypač svarbu, kad kiekviena pacientė mūsų įstaigoje jaustųsi saugi, išgirsta ir gerbiama, todėl labai rimtai vertiname tiek išsakytą komentarą, tiek bet kokius pranešimus apie galimai netinkamą personalo bendravimą.
Šiuo metu aiškinamės aplinkybes ir imsimės visų reikiamų veiksmų, kad panašios situacijos nesikartotų.
Dar kartą atsiprašome pacientės. Užtikriname, kad Vilniaus gimdymo namų kolektyvo prioritetas – profesionali, kokybiška ir pagarbi pagalba kiekvienai moteriai“, – Lrytas situaciją komentavo gydymo įstaigos atstovai.