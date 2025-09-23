Paskutinis „sudie“ ištartas Rimtautui Vizgirdai: amžinojo poilsio atgulė Antakalnio kapinėse

Atsisveikinti su šviesaus atminimo velioniu rinkosi verslo, kultūros, politikos atstovai, bičiuliai ir artimieji – visi, kuriems jo gyvenimo darbai ir asmenybė paliko ryškų pėdsaką.
Rugsėjo 23 dieną, baltų žiedų jūroje, amžinojo poilsio R.Vizgirda atgulė Antakalnio kapinėse.
„Tegul Rimtauto Vizgirdos atminimas išlieka šviesus, o balti žiedai, sugulę šalia jo, primins jo neblėstančią šviesą ir širdį, atvertą kitiems“, – dalydamiesi informacija apie atsisveikinimą rašė artimieji.
R. Vizgirda anapilin iškeliavo rugsėjo 20-ąją. Liūdną žinią apie filantropo netektį socialiniuose tinkluose pranešė jo žmona, operos solistė ir labdaros fondų steigėja Birutė Vizgirdienė.
„Su giliu liūdesiu Birutės vardu pranešu, kad Rimtautas mirė. Prašome būti mintimis su Birute ir jos šeima bei melstis už ją šiuo sunkiu metu“, – skelbta jos „Facebook“ paskyroje.
Pastaraisiais metais žinomas vyras sirgo idiopatine plaučių fibroze.
R. Vizgirda gimė 1938 m. Kaune, garsaus dailininko Viktoro Vizgirdo šeimoje. Antrojo pasaulinio karo metais su šeima pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į JAV, kur baigė mokslus, dirbo ir aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje.
1997 m. grįžo į Lietuvą ir dirbo privatizavimo bei nekilnojamojo turto rinkos nepriklausomu ekspertu. 2000 m. kartu su partneriais įkūrė statybos bendrovę „Bendorių statyba“, kurioje ėjo valdybos pirmininko pareigas. 2001 m. įkūrė ir vadovavo telekomunikacijų bei informacinių technologijų bendrovei „Optimalus ryšys“.
R. Vizgirda taip pat buvo asociacijos „American Chamber of Commerce in Lithuania“ valdybos pirmininkas, Lietuvos nacionalinės operos ir baleto teatro fondo įkūrėjas, JAV Baltijos fondo valdybos bei Vilniaus klubo tarybos narys. Jis ėjo Čilės garbės konsulo pareigas Lietuvoje.
Kartu su žmona Birute rėmė kultūros bei švietimo projektus, rūpinosi tėvo kūrybinio palikimo įamžinimu ir paliko ryškų pėdsaką Lietuvos kultūriniame bei visuomeniniame gyvenime.