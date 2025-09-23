Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Pirmą kartą po skandalo dėl rankinės prabilo pati Inga Ruginienė: „Vyras gavo šoką“

2025 m. rugsėjo 23 d. 12:14
Lrytas.lt
Pastarosiomis savaitėmis premjerės Ingos Ruginienės pavardė linksniuojama itin dažnai, tačiau praėjusią savaitę dėmesio centre atsidūrė ne jos politiniai sprendimai ar pasisakymai, o rankinė.
Daugiau nuotraukų (28)
Socialiniuose tinkluose ėmė plisti informacija, esą I. Ruginienė nešiojasi prabangią mados namų „Fendi“ rankinę, kurios vertė siekia apie 5 tūkst. eurų. Vis dėlto netrukus paaiškėjo, kad tokie teiginiai neatitinka tikrovės. Politikės atstovai patikino, jog šį aksesuarą ji įsigijo Milane vos už 50 eurų ir tai tikrai nėra „Fendi“ kūrinys.
Pirmadienio vakarą pirmą kartą viešai į gandus sureagavo ir pati premjerė. LNK laidai „KK2“ I. Ruginienė atskleidė, kad kalbos apie rankinę nustebino ne tik ją, bet ir jos vyrą.
„Šitam rankinukui daug metų, jis jau toks šiek tiek pasitrynęs, bet vis tiek oda išlaiko savo formą ir spalvą. Dėl to labai mėgstu itališkas rankines. Tai nėra aukštos klasės brendas. Pajuokausiu, bet mano vyras gavo šoką. Jis galvojo, kad kaina yra viena, o pasirodo 5 tūkst.! Tikrai ne 5 tūkst. eurų ir tokių rankinukų turi kelis“, – „KK2“ laidai sakė ji.
Premjerė taip pat paneigė gandus, kad nešioja padirbinį, ir pabrėžė, jog rankinė pirkta oficialioje parduotuvėje Italijoje.
„Tai nėra padirbinys, o tikras itališkas gaminys. Aš vengiu abejotinos kilmės prekių ir tokių vietų paprastai neaplankau“, – kalbėjo politikė.
Inga Ruginienėrankinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.