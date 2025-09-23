Viena garsiausių pajūrio vizažisčių R. Mauricienė sūnui iškėlė nepamirštamą šventę: joje – staigmenos

Redos berniukui Taurui šiais metai sukako ketveri.
Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo pluoštu kadrų iš itin jaukios šeimos šventės, kuriomis sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
Šventės būta su tema – Tauras pasirinko, jog gimtadienis būtų dekoruotas animacinio filmuko „Šunyčiai patruliai“ motyvais.
Žaidimų kambaryje, kuriame buvo surengta šventė, laukė ir staigmena – sukaktuvininką stebino filmuko personažu apsirengęs animatorius.
„Animatorius sutvertas vaikams. Jau ne pirmą kartą renkamės būtent šitą vaikinuką“, – pagyrų jam neslėpė Reda.
MamaGimtadienisverslininkė
