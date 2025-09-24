Julija Janus menininkus subūrė į Vilniaus Stiklo kvartalo festivalį: pasirodė ir Agnė Bilotaitė

Jie tapo išskirtinio performanso liudininkais – stiklo menininkas Mantas Mikutavičius gyvai demonstravo stiklo gimimo procesą ir simboliškai „užplombavo“ Stiklo kvartalo grindinio skyles, sukurdamas šiuolaikišką miesto „sekretą“.
Ši meninė instaliacija, mecenuota garsios Vilnietiškos odontologijos klinikos „Šyspenos akademija“ ne tik įamžino senamiesčio paveldą, bet ir tapo priminimu, jog Vilniaus šypsena, kaip ir žmogaus, reikalauja nuolatinės priežiūros.
Vakaras vėliau persikėlė į Stiklių viešbučio „Dream Bar“ erdvę, kur prie muzikos ir pokalbių festivalio svečiai dar ilgai dalinosi įspūdžiais.
Festivalio atidarymo nepraleido ir garsūs menui neabejingi veidai: menininkė Monika Dirsytė, politikė Agnė Bilotaitė, verslininkė Aurelija Rusteikienė su dukra Migle, buvusi kultūros atašė JAV Gražina Michnevičiūtė, fotografė Vaiva Abromaitytė, menininkė Indra Marcinkevičienė, vienas garsiausių stiklo menininkų šalyje – Remigijus Kriukas ir kiti.
Šio festivalio idėjinis variklis – menininkė, dizainerė ir parodų kuratorė Julija Janus. Prieš šešerius metus ji iš esmės pakeitė savo profesinį kelią: vietoje mados kūrybos pasirinko vietokūrą – miestų erdvių gaivinimą ir formavimą.
Jos magistro darbas ISM universitete tapo tikru eksperimentu: Julijos baigiamojo darbo tema tapo Stiklo kvartalas, kurioje ji nagrinėjo, kaip galima prikelti šią tuomet apleistą senamiesčio vietą.
„Norėjau išsiaiškinti priemones ir įrankius, kurie pritrauktų žmones į šią vietą ir padarytų ją lankoma. Mano tikslas buvo parodyti, kad net ir pamiršta gatvė gali virsti traukos centru. Ir pavyko – po penkerių metų Stiklių gatvė iš kelio sutrumpinimo tapo viena žaviausių Vilniaus vietų, kurią kasdien lanko ir turistai, ir vietiniai“, – sako Julija Janus.
Šiandien Stiklių gatvė ir jos apylinkės iš tikrųjų – viena lankomiausių vietų senamiestyje, o Julija Janus jau trečius metus iš eilės yra viena iš čia vykstančio stiklo meno ir dizaino festivalio „Ieškok Obuolio“ organizatorių.
Julija neslepia, kad stiklas yra ir jos pačios asmeninė aistra: „Stiklas yra labai sudėtingas ir imlus procesui menas. Mano pačios namuose gausu lietuvių menininkų sukurtų stiklo skulptūrų, kolekcionuoju spalvotą stiklą, kurį renku keliaudama po pasaulį.
O Stiklo kvartalas – mano pilotinis kūrybinės vietokūros projektas, kuris iki šiol yra svarbi kūrybinės veiklos dalis. Dėl šios priežasties labai džiaugiuosi, kad stiklo meno ir dizaino festivalis vyksta jau trečius metus ir tikiu, kad vyks dar ne kartą.“
Šiemet festivalio tema – ilgaamžiškumas. Pasak festivalio kuratorės, ši sąvoka svarbi ne tik žmogaus sveikatos ar mokslo kontekste: „Ilgaamžiškumas slypi ne tik žmogaus ląstelėse, bet ir mieste, tradicijose, kolektyvinėje atmintyje bei šviesoje, užsilikusioje permatomoje materijoje.“
Festivalio programa driekiasi po visą Stiklo kvartalą: Stiklių ir Gaono gatvių vitrinos virto galerijomis, Vilniaus dailės akademijos „Artifex“ galerijoje atidaryta Julijos kuruojama
žymiausų Lietuvos stiklo menininkų paroda „Ilgaamžiškumas“. Be ekspozicijų, lankytojai kviečiami dalyvauti stiklo blusturgyje, mainytuvėse, nemokamose paskaitose ir kūrybinėse dirbtuvėse. Festivalio svečių laukia ir kulinarinės patirtys – specialūs obuolių desertai bei gėrimai.
„Mano noras, kad festivalis būtų ne tik apie meno stebėjimą, bet ir apie dalyvavimą, įsitraukimą, patyrimą, bendruomenę. Norime, kad visi pajustume jog stiklas nėra tik muziejinis objektas – tai gyva, įtraukianti medžiaga, kuri kuria istorijas.
Ir tos istorijos įdomios bus net tiems, kuriems stiklas yra tik buities puošmena“, – sako Julija Janus, Stiklių gatvėje rodydama atminimo lentelę žyminčią XVI amžiaus, pirmosios stiklo manufaktūros įsisteigimą šioje vietoje.
Festivalis „Ieškok Obuolio“ vyksta rugsėjo 23 d. – spalio 15 d. Vilniaus Stiklo kvartale. Kiekvieną šeštadienį – ekskursijos, atveriančios žinomus ir dar niekam neprieinamus Stiklo kvartalo kampelius bei stiklo meno kūrinių ekspozicijos vietas, o lankytojai galės rinkti lipdukus aplankydami žemėlapiuose pažymėtas vietas ir išmainyti juos į prizus. Platesnę programą galima rasti „Stiklo Kvartalo“ Facebook paskyroje.
Julija JanusmenininkaiStiklo kvartalas
Rodyti daugiau žymių