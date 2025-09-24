Prieš kandidatą į kultūros ministrus sukilo šalies garsenybės: skatina vienytis

Prezidentui Gitanui Nausėdai pasiūlius „Nemuno aušros“ atstovo kandidatūrą, socialiniuose tinkluose netruko pasirodyti neigiamos reakcijos. Savo nuomonę išsakė ir kultūros bei pramogų pasaulio atstovai – jie ne tik pareiškė nepritarimą, bet ir ragina pasirašyti peticiją.
Savo nuomone bei įžvalgomis žinomi veidai sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
Socialinio tinklo „Instagram“ istorijose savo poziciją apie kandidatą į kultūros ministrus išsakė dainininkė Monika Liu.
„Laiko pasirašyti yra tik iki vakaro, kai Prezidentas nuotoliu susitiks su siūlomu NemŪno kandidatu į kultūros ministrus – kaip pats save pristato instagrame – frozen food specialist; food manufacture; passion of pasta industry“, – pasirašyti peticiją žmones ragino ji.
Tuo tarpu išgirdęs emocingus ir didelio dėmesio sulaukusius „Nemuno aušros“ partijos nario Ignoto Adomavičiaus pasisakymus spaudos konferencijoje Prezidentūroje, komunikacijos specialistas ir Lrytas laidos „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“ vedėjas Saugirdas Vaitulionis neištvėrė.
„Aš tai tikrai nežinojau, kad Prezidentūra nuomoja patalpas pramoginiams renginiams.
Juolab – pradedančiųjų stendaperių pasirodymams. Reikės užklausti patalpų nuomos kainos jubiliejams ir korporatyvų renginiams. Kalėdinių balių sezonas artėja“, – ironiškai teigė jis.
Kiek vėliau žinomas vyras, komentuodamas I. Adomavičiaus pasisakymus, pridūrė:
„O šiaip, Ignotai, vakare, grįžę po darbo, garažiuke jie atsidaro alaus, ne molbertą – alaus“.
Apmaudo dėl susiklosčiusios situacijos neslėpė ir renginių organizatorė, televizijos laidų vedėja Agnė Grigaliūnienė.
„Jungiuos į bangą už kultūrą! Junkimės visi! Dalinkimės, kol sausra galutinai neišdegino to, kas mums visiems svarbu! Visiems. Net tiems, kurie nesupranta“, – rašė A. Grigaliūnienė.
Pasirašyti peticiją ragino ir dainininkė Raminta Naujalytė-Bjelle.
„Visi mes esame kultūros dalis. Kviečiu pasirašyti peticiją. Laiko daug neturime, tai jei pritariate peticijoje išsakytoms mintims – prisidėkit“, – kvietė ji.
Ignotas Adomavičiusžinomi žmonėspeticija
Rodyti daugiau žymių