R. Mikelkevičiūtės paviešintas vaizdo įrašas su tėčiu sužavėjo tūkstančius: „Genai daro savo“

Kasdienybės akimirkomis dažnai besidalijanti žinoma moteris šįsyk paviešino trumpą įrašą, kuriame matyti, kaip ji jaukiai šoka su tėčiu.
Dar prieš pasirodant šokių vaizdo įrašui, R. Mikelkevičiūtė atskleidė ir pačią šventės priežastį – šeima rinkosi minėti net dviejų jubiliejų. Pirmasis – pusbrolio 10-osios vestuvių metinės, o antrasis – itin įspūdingas: Rūtos tėvai drauge skaičiuoja jau 56-erius santuokos metus.
„Smagu, kad žmonės švenčia meilę, o ne skiriasi! Į puotą atvykau lydima vyriškosios šeimos dalies – laukė tikras smagumėlis!“, – dar prieš šventę socialiniuose tinkluose emocijų neslėpė laidų vedėja.
Vėliau ji pasidalijo didžiulio dėmesio sulaukusiu įrašu iš šokių aikštelės. R. Mikelkevičiūtė su tėčiu sukosi taip energingai, kad, kaip pati rašė, bateliai galiausiai atsidūrė kampe, o kojos net ištino.
„Mano tėtis visada buvo puikus šokėjas – pašokdindavo visas ponias ir dar energijos likdavo! Genai daro savo: vietoje nenustoviu nei aš, nei mano sūnus. Tik paleisk muziką! Bateliai jau numesti į kampą, kojos patinusios, bet šokiai nesibaigia“, – rašė R. Mikelkevičiūtė.
Po šiuo vaizdo įrašu sekėjai negailėjo šiltų žodžių.
„Kaip nuostabu! Aš jau seniai nebeturiu tėčio“, „Labai gražu“, „Koks puikus šokėjas“, – komentavo internautai.