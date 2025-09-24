Sasha Song pasirodė su retai matoma mama: tam yra ypatinga priežastis

Nors dažniausiai matome tik atlikėjo darbo su muzika užkulisius, šį kartą jis parodė visai kitokią savo pusę.
Sasha Song kartu su mama šoko pagal savo naujausią dainą „Muzika negroja“. Abu jie atrodė be galo laimingi – tą įrodė plačios šypsenos jų veiduose.
Smagiu vaizdo įrašu žinomas vyras pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
Panašu, kad jųdviejų ryšys labai artimas, o atlikėjas mamai negailėjo šiltų žodžių.
„Mama, ačiū tau už viską! Tu esi nuostabi!“, – prie vaizdo įrašo rašė vyras.
Įrašas sulaukė didžiulio internautų dėmesio – jie negailėjo pagyrų ir linkėjo abiems sveikatos.
Kiti atkreipė dėmesį į jųdviejų puoselėjamą artimą ryšį ir žavėjosi atlikėjo mama.
Dar kiti džiaugėsi už Sasha Song, kad jam pavyko atsitiesti po sunkaus laikotarpio. Ne vienas internautas tikino, kad dabar atlikėjas atrodo labai pasikeitęs ir laimingas.
Išgirsti naują Sashos Song dainą galite čia: