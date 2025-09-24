Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Susižadėjo lietuvė Laura Ivaniukas ir NBA žvaigždė D’Angelo Russellas: paviešinti kvapą gniaužiantys kadrai

2025 m. rugsėjo 24 d. 10:04
Lrytas.lt
Susižadėjo NBA žvaigždė, „Los Angeles Lakers“ priklausantis gynėjas D‘Angelo Russellas ir lietuvių kilmės kanadietė Laura Ivaniukas. Pora džiugią žinią pranešė socialiniuose tinkluose.
Trečiadienį L. Ivaniukas savo „Instagram“ paskyroje paviešino kvapą gniaužiančius kadrus, kuriuose užfiksuota jautri sužadėtuvių akimirka.
Moteris parodė ir tviskantį sužadėtuvių žiedą, kurį puošia didelis brangakmenis.
„Iš panelės į ponią“, – rašoma prie nuotraukų.
Po įrašu pasipylė internautų sveikinimai ir linkėjimai.
„Nuostabi pora ir šeima! Sveikiname ir linkime dar daug laimingų ir sveikų metų kartu!“, – rašė vienas internautas.
„Būsi pati gražiausia nuotaka“, – pridūrė kitas.
„O, Dieve, jie tobuli! Sveikinu!“ – rašė dar vienas.
Primename, kad praėjusiais metais D‘Angelo Russellas išreiškė norą atstovauti Lietuvos rinktinei.
Jis teigė, kad norėtų žaisti Lietuvos nacionalinėje krepšinio rinktinėje dėl to, kad jo širdies draugė yra lietuvė.
Pora kartu augina du vaikus – berniuką Riley Joną Russellą ir jaunėlę mergaitę Milos-Rose Russell.
