Iširus „Čia tik tarp mūsų“ ketveriukei – emocingos žinomų moterų ir internautų reakcijos

Aistė Katlerė ir Gelminė Glemžaitė-Stonkė socialiniuose tinkluose pranešė apie galutinį sprendimą nutraukti veiklą.
„Kas galėjo pasibaigti privačiu pokalbiu ar susitikimu, virto į didžiulį skandalą ir dramą <...>. Jei nutyli – leidi sklisti naratyvams, o jei prabylam – kyla dar daugiau dramos. Tai kova su vėjo malūnais“, – sakė A. Katlerė.
„Supratom, kad nei šioje situacijoje, nei podcaste toliau nei kalbėti, nei daryti ne tik, kad nebenorim, bet realiai nebegalim“, – pridūrė G. Glemžaitė-Stonkė.
Per šias dienas kūrėjos sulaukė daug skaudžių komentarų, tačiau netrūko ir palaikymo žinučių bei prašymų sugrįžti.
Savo liūdesį dėl tinklalaidės nutraukimo išreiškė ir žinomos Lietuvos moterys.
„NOOOOOOOOO!!!! Aš protestuoju!!! Laidos klausytojos, kada ir kur renkamės į protestą?“, – komentavo rašytoja Beata Tiškevič.
„Oh noooo... Suprantu, kad dabar atrodo sunku ir gal net nesinori tęsti, bet uždaryti podcastą būtų neteisinga sau pačioms – juk į jį sudėjot tiek širdies, laiko ir kūrybos. Jūsų bendruomenė tikrai laukia ir palaiko jus, o visi tie pletkai ir triukšmas yra tik laikinas fonas. Jei pavargot – galit pasidaryt pertrauką, bet nepameskit to, kas jums taip tiko ir ką taip gražiai sukūrėt. Nes būtent dėl jūsų nuoširdumo, šilumos ir idėjų žmonės įsijungia klausytis!“, – pridūrė nuomonės formuotoja Inidė Jasnauskaitė.
„Oh ne, aš net negirdėjau jokių pletkų, nei žinau, apie kokias dramas jūs pasakojat, tai gal yra tokių, kaip aš, kurie gyvenam kosmose ir norim tiesiog jūsų podcasto. Kad ir ką pasirinktumėt, esat nuostabios ir svarbiausia jums jaustis gerai. Nesąmonė gyvenime jaustis blogai“, – rašė aktorė Gailė Butvilaitė.
„Kaip liūūdna. Noooooooo“, – sttebėjosi dar viena nuomonės formuotoja Gintarė Pietutytė.
Be šių moterų sureagavo ir didžiulis būrys internautų, kurie prašė merginų sugrįžti.
„Gal galime pasirašyti peticiją kad šitas projektas gyvuoti ir toliau? Mums jūsų labai reikia“, – rašė viena internautė.
„Neteisinga nebetęsti, kas Jums taip tiko, kuo tikėjot ir įdėjot laiko, kūrybos, širdies... Daugelis mūsų nei gilinosi į šias apkalbas, nei jos įdomios. Būtų gera, jei išsiventiliuotumėt, atsikvėptimėt ir vėl grįžtumėt pilna jėga, nes tų, kurie laukia, tikrai daugiau nei tų, kurie heitina!“, – antrino kita.
„Man atrodo šiek tiek skubotas sprendimas. Juk galėjot savo podcast’ą daryti tik dviese, karts nuo karto pasikviesdamos svečią. Jums puikiai tai sekėsi. Visoms geros nebūsite…“, – rašė dar viena.