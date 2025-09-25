Lyg dvynės: svarbia proga Š. Jasikevičiaus žmona A. Douka pasidalijo nematytais kadrais su dukra

Šia proga socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo dar nematytais dukros kadrais.
Nuotraukose – įvairūs mergaitės gyvenimo etapai – kūdikystė, vaikystė, dabartis, veiklos, kurios jai patinka.
O daugiausiai dėmesio sulaukė jos kadrai su mama. Juose jos atrodo lyg dvynės – internautams pro akis neprasprūdo stulbinamas Ailos panašumas į Anną.
Ir štai taip... tau jau 15... Su gimtadieniu, mano gražioji mergaite!“, – po įrašu brūkštelėjo A. Douka.
Svarbia proga mergaitę sveikino ir Annos gerbėjai bei bičiuliai.
„15? Kada? Kaip? Su gimtadieniu“, – stebėjosi viena.
„Su 15-uoju, gražuole! Linkiu tau daug juoko, sėkmės ir stebuklingų akimirkų ateityje. Mėgaukis kiekviena diena ir tegul visos tavo svajonės išsipildo!“, – pridėjo kita.
Anna DoukadukraŠarūnas Jasikevičius
