Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Radži Aleksandrovičius parodė mylimas moteris: tą padarė ne šiaip

2025 m. rugsėjo 25 d. 12:31
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose savo kasdienybe nevengiantis pasidalyti dainininkas Radži Aleksandrovičius (38 m.) ten nepamiršta pagerbti ir mylimų žmonių.
Daugiau nuotraukų (12)
Šįsyk jis pasidalijo jautriais įrašais, skirtais rugsėjo 25-ąją gimimo dienas mininčioms brangioms šeimos moterims – močiutei bei krikšto mamai.
Visų pirma scenos žvaigždė savo „Instagram“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti šokanti jo močiutė.
Šalia jo žvaigždė močiutei skyrė jautrų sveikinimą.
„Didžiausi sveikinimai močiutei su Gimtadieniu! Su gražiu jubiliejumi! Daug sveikatos, geros nuotaikos! Dar daug gražių akimirkų“, – rašė Radži.
Kiek vėliau žinomas vyras įkėlė krikšto mamos nuotrauką, kurią lydėjo ne tik jo, bet ir artimųjų perduodami šilti sveikinimai.
„Miela Krikšto mama,
šiandien tavo gimimo diena! Šiandien tavo šventė! Būk laiminga, būk sveika ir visada tokia energinga!
Linkim tau pačių geriausių Gimtadienio akimirkų! Tavo Krikšto sūnus RADŽI, MAMA Ir brolis Saulius su šeima“, – dalijosi jis.
Radžis AleksandrovičiusGimtadienisSveikinimai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.