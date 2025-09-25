Radži Aleksandrovičius parodė mylimas moteris: tą padarė ne šiaip

Šįsyk jis pasidalijo jautriais įrašais, skirtais rugsėjo 25-ąją gimimo dienas mininčioms brangioms šeimos moterims – močiutei bei krikšto mamai.
Visų pirma scenos žvaigždė savo „Instagram“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti šokanti jo močiutė.
Šalia jo žvaigždė močiutei skyrė jautrų sveikinimą.
„Didžiausi sveikinimai močiutei su Gimtadieniu! Su gražiu jubiliejumi! Daug sveikatos, geros nuotaikos! Dar daug gražių akimirkų“, – rašė Radži.
Kiek vėliau žinomas vyras įkėlė krikšto mamos nuotrauką, kurią lydėjo ne tik jo, bet ir artimųjų perduodami šilti sveikinimai.
„Miela Krikšto mama,
šiandien tavo gimimo diena! Šiandien tavo šventė! Būk laiminga, būk sveika ir visada tokia energinga!
Linkim tau pačių geriausių Gimtadienio akimirkų! Tavo Krikšto sūnus RADŽI, MAMA Ir brolis Saulius su šeima“, – dalijosi jis.