Vasara penkiese: Domanto Sabonio žmona parodė realybę auginant tris vaikus

2025 m. rugsėjo 25 d. 11:32
Lrytas.lt
Už Atlanto gyvenantis krepšininkas Domantas Sabonis vasarą praleido itin jaukiai – tai atsispindi jo kasdienybę įamžinę kadrai.
Socialiniuose tinkluose Domanto žmona Shashana Sabonis pasidalijo nuotraukų karusele.
„Vasara“, – trumpai brūkštelėjo ji leidusi suprasti, kad nuotraukose matyti, kaip šeima leido šiltąją metų laiką.
Nors augina tris vaikus, panašu, kad pora randa laiko ir vienas kitam – jie buvo įamžinti romantiškai leidžiantys laiką prie ežero.
Tačiau tikrasis jų džiaugsmas – vaikai. Karuselėje gausu kadrų su mažyliais, besišypsantis su jais laiką leido ir Domantas.
Primename, kad 2022 m. pasaulį išvydo poros pirmagimis Tigeris, 2023 m. jo sesutė Eleven Rose, o visai neseniai 2025 m. krepšininkas ir jo žmona susilaukė dar vieno sūnaus, kuriam suteikė Tauras Levi vardą.
