Iš S. Stavickio-Stano – netikėtas žingsnis: I. Adomavičiui skyrė kūrinį, įkvėptą „Olialia pupyčių“

2025 m. rugsėjo 26 d. 21:38
Lrytas.lt
Paskutinėmis dienomis socialiniai tinklai ūžia dėl sprendimo į kultūros ministrus skirti Ignotą Adomavičių. Po įžengimo į ministro postą, politiką vienas po kito purto skandalai, netrūksta aštrių pasisakymų iš visuomenės, o ypač iš kultūros bendruomenės.
Savo nuomonę apie I. Adomavičiaus paskyrimą ministru išsakė ir dainininkas Stanislavas Stavickis-Stano, kuris retai kada vynioja žodžius į vatą.
Šį kartą žinomas vyras sukūrė šmaikštų įrašą, kurį padaryti įkvėpė „Olialia“ merginos.
Iš pradžių Stano savo „Facebook“ paskyroje pareiškė, kad nesupranta, kodėl kultūros ministru tapo žmogus, kuris kultūros sferoje neturi patirties.
Kiek vėliau, penktadienio vakarą dainininkas socialiniuose tinkluose paviešino ir vaizdo įrašą, kurį jam sukurti padėjo dirbtinis intelektas.
Tiesa, vaizdo įraše pasirodė ne tik dirbtinio intelekto pagalba pavaizduotas naujasis ministras, bet ir politikas Remigijus Žemaitaitis.
Taip pat vaizdo įraše skamba pagal „Olialia pupytės“ melodiją perkurta daina, pritaikyta būtent pastarųjų dienų įvykiams.
„Linkėdamas sėkmės skiriu muzikos kūrinį.
Kai 2005 metais įrašinėjau „Olialia“ merginų balsus, negalvojau, kad daina taip tiks kultūros ministerijai 2025 metais“, – prie vaizdo įrašo rašė jis.
Stanislavas Stavickis-StanoIgnotas AdomavičiusOlialia pupytės
