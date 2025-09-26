Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Paviešintas dar vienas dvejopus jausmus sukėlęs naujo kultūros ministro įrašas: rekomenduoja aplankyti Rusiją?

2025 m. rugsėjo 26 d. 11:24
Lrytas.lt
Po neseniai paviešinto įrašo, kuriame kultūros ministras Ignotas Adomavičius šoka kubile – dar vienas internautams klausimų sukėlęs įrašas.
„Lietuvos balse“ išgarsėjęs Sakalas Čumačenko paviešino pačio ministro dar rugpjūtį skelbtą įrašą, kuris daliai socialinių tinklų vartotojų sukėlė dvejopus jausmus.
„Aš noriu jums parodyti vieną pastarųjų jo „Instagram“ įrašų, kuris turėtų jus sudominti ir leisti pamatyti, kur yra jo galva. Leis pamatyt, kur yra jo susidomėjimas, kas jį domina kaip žmogų.
Prieš tris savaites jis paskelbė šitą įrašą, kuriame buvo nuotrauka su savo buvusia klase. Prie jos rašė: „Įdomu, šios dienos kontektse“. Taip, jis nemoka rašyti, bet to iš kultūros ministro, kaip suprantu, nesitikima.
Toliau skaitysiu, kaip derėtų: „Įdomu šios dienos kontekste, kaip atrodytų Čiurlioniukų vasaros ekskursinė kelionė į Sankt Peterburgą. Kaip ir visi laimingi ir šypsosi, turėsite galimybę kada gyvenime aplankyti Ermitažą? Tai būtinai rekomenduoju. Ermitažas visada rasi gerų statybinių medžiagų. Praying hands emoji (besimeldžiančių rankų emocija, liet.)“.
Aš „Praying hands emoji“ dedu ant to, kad šis košmaras baigtųsi. Kultūros ministrą nuoširdžiai domina, kaip dabar atrodytų kelionė į Rusiją, į Sankt Peterburgą.
Kaip mes šių dienų kontekste patirtume tą vietą, patirtume tą kultūrą? Jums dar reikia kažką sakyti?“ – sakė S.Čumačenko.
Ignotas Adomavičiuskultūros ministrasLietuvos balsas
