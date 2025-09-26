Skiriasi neseniai susituokę P. Poderskis ir jo žmona J. Aleksaitė

Apie skyrybas pirmasis pranešė portalas Delfi.lt
Penktadieio rytą Justinos socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje pasirodė ir įrašas, kuris patvirtino šią žinią.
„Kadangi jau nebesu ministro žmona, galiu atviriau pasidalinti ir apie santykių pabaigą.
Tai buvo labai gražus gyvenimo etapas, pasibaigęs vestuvėmis. Bet, apmaudu, vestuvės savaime problemų neišsprendžia.
Kaip rašė Jungas, kartais tenka susitikti su savo šešėliu iš esmės – ir dažniausiai tie, kuriuos mylime stipriausiai, jį ryškiausiai iškelia į dienos šviesą.
Nors laikas buvo beprecedentiškai sunkus, bet jaučiuosi labai paaugusi kaip žmogus – su savo pasirinkimais, atsakomybėmis ir vertybėmis. Ir šiandien renkuosi švelnumą, atvirą širdį ir gyvenimą pilnom saujom, net su visais sunkumais, kuriuos jis kartais atneša.
Nes tik taip gyvenimas man tampa autentiškas.
Nuotraukose: man 6 -> 34; šilčiausi meilės momentai 1 metai atgal“, – rašė moteris.
Primename, kad Povilas ir Justina susituokė dar šių metų vasarą – birželio 7-ąją.