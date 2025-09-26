Žinomi Lietuvos vyrai pasakė, kaip siekia užsibrėžtų tikslų: „Tik pirmyn, niekada atgal“

Būtent ši, antroji, prasmė tampa kertine, kai kalbame apie asmeninį augimą, pasiekimus ir atsakomybę. Penki skirtingų sričių profesionalai sutartinai teigia: disciplina – ne priedas, o pats pamatas, ant kurio statomas bet koks ilgalaikis pasiekimas.
Disciplina nėra 80 ar 99 procentai
Grupės „G&G Sindikatas“ lyderis, šaulys, visuomenės veikėjas Gabrielius Liaudanskas-Svaras apie discipliną kalba be užuolankų: „Nežinau, ką pasakyti apie akivaizdžius dalykus. Tai būtų lyg kalbėti apie orą. Jeigu nekvėpuosi – mirsi. Lygiai taip ir su disciplina: ji – vienintelis dalykas, kuris padaro gyvenimą tvarkingu.“
Pasak jo, disciplinos negalima „po truputį“ mokytis – ji prasideda čia ir dabar, kaip sąmoningas apsisprendimas.
„Disciplina yra arba šimtu procentų, arba jos nėra. Tiesiog priimi sprendimą ir jos laikaisi“, – neabejoja pašnekovas.
Svaras pabrėžia, kad disciplina neatskiriama nuo valios – jei nėra vienos, nebus ir antrosios. Jam pačiam laikytis disciplinos nėra sunku, nes, kaip sako pats, „tai yra lengviausiai priimtas sprendimas“.
Visos mūsų teisės kyla iš disciplinos
Žinomas Lietuvos karate čempionas, kaskadininkas, klubo „Energijos smūgis“ įkūrėjas ir treneris Darius Petrikauskas teigia, kad disciplina yra mūsų pagrindas.
„Jei žmogus turi tvirtą charakterį, jis bus disciplinuotas. Be tvarkos nieko nepasieksi. Visos mūsų teisės kyla iš disciplinos“, – neabejoja pašnekovas.
Jis prisimena savo tėvų auklėjimą: griežta, bet aiški tvarka formavo vertybes ir savidrausmę. Todėl, pasak D. Petrikausko, vaikams nuo mažens būtina aiškiai ir suprantamai pristatyti, kas yra tinkama, o kas – draustina.
„Vaikai nežino, kas gerai, o kas ne, ir nuolat tikrina ribas. Tėvų užduotis – parodyti jas ir mokyti, kad drausmė ir savidrausmė yra kelias į pasiekimus“, – sako D. Petrikauskas.
Kuo didesnis tikslas – tuo daugiau disciplinos reikia
Alpinistas ir verslininkas Mindaugas Šatkauskas, įveikęs aukščiausias pasaulio viršūnes, discipliną vadina raktu į sėkmę.
„Jeigu turi didelių tikslų, disciplinos būtina. Jei tiesiog plauki su gyvenimu, gal jos ir nereikia. Bet kuo tikslas ambicingesnis, tuo disciplina yra svarbesnė“, – neabejoja pašnekovas.
Mindaugui disciplina – tai nuoseklus veiksmas, be kurio neįmanomas nė vienas žingsnis, nesvarbu, ar ruoštumeisi sudėtingam žygiui į kalnus, ar kurtum verslą.
„Rezultatai pasiekiami tik vedant nuosekliai kartojamus veiksmus. O nuoseklumas – tai ir yra disciplina“, – sako M. Šatkauskas.
Pasiruošimas ekspedicijoms jam tapo gyvu pavyzdžiu, kaip kasdienės treniruotės ir aiškus režimas leidžia atlaikyti ekstremalias sąlygas.
Motyvacija baigiasi, bet disciplina išlaiko kryptį
Žinomas fitneso treneris ir mitybos ekspertas Paulius Ratkevičius pabrėžia, kad motyvacija – laikina, o disciplina – ilgaamžė.
„Yra posakis: motyvacija mūsų nenuves ten, kur gali nuvesti disciplina. Pradžioje visi būna entuziastingi, bet ta banga greitai nuslūgsta. Jei nelieka disciplinos, dažnas tiesiog meta pradėtą veiklą“, – neabejoja sportininkas.
Paulius pataria discipliną ugdyti mažais, realiais žingsniais.
„Pradėti nuo dviejų treniruočių per savaitę, palaipsniui keisti mitybą. Taip formuojama tvirta, ilgalaikė disciplina. Per dideli tikslai neįgudusiam žmogui tampa kančia ir jis apleidžia savo siekius“, – pastebi pašnekovas.
Anot jo, disciplina nėra atsitiktinis įprotis – tai sąmoningas apsisprendimas ir nuoseklus veikimas, be kurio neįmanomi nei asmeniniai, nei profesiniai pasiekimai. Svarbiausia visų pašnekovų mintis – motyvacija gali uždegti, bet tik disciplina išlaiko kryptį iki tikslo.
Tik pirmyn, niekada atgal
„Tik pirmyn, niekada atgal“, – savo gyvenimo moto pasirinko žinomas visuomenininkas ir įvairių pilietinių iniciatyvų vadovas Alkas Paltarokas.
„Tiek asmeniniuose iššūkiuose, tiek dideliuose projektuose lyderystė reikalauja disciplinos ir esminių įgūdžių siekiant aukštų rezultatų. Garsusis graikų filosfas Aristotelis yra pabrėžęs: per discipliną ateina laisvė,“ – lyderystės ir asmeninio tobulėjimo kelią akcentuoja A. Paltarokas.