Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

„UTMA 13“ turnyre – Lietuvos žvaigždynas: kovas stebi ir Karolina Meschino

2025 m. rugsėjo 27 d. 21:24
Lrytas.lt
Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje – istorinis įvykis. Turnyro „UTMA 13“ metu į kovą stos bene žymiausias Lietuvo boksininkas Eimantas Stanionis.
Daugiau nuotraukų (9)
Stebėti renginio, kurio kulminacija taps E.Stanionio kova susirinko pilnutėlė arena.
Išskirtinės progos nepraleido ir būrys žinomų žmonių.
Tarp jų – komikas Markas Žukauskas, nuomonės formuotojos Karolina Meschino ir Goda Problema, komikas Mantas Patarakas, Erika ir Merūnas Vitulskiai.
Primename, kad Lietuvos boksininkas susirungs su Pietų Afrikos Respublikos boksininku Jabulani Makhense.
Taip pat ringe susitiko Raimondas Avlasevičius ir Nauris Lukošiūnas, Dominykas Dirkstys ir Naglis Lukošiūnas bei kiti.
Karolina MeschinoUTMAMarkas Žukauskas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.