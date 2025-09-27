„UTMA 13“ turnyre – Lietuvos žvaigždynas: kovas stebi ir Karolina Meschino

Stebėti renginio, kurio kulminacija taps E.Stanionio kova susirinko pilnutėlė arena.
Išskirtinės progos nepraleido ir būrys žinomų žmonių.
Tarp jų – komikas Markas Žukauskas, nuomonės formuotojos Karolina Meschino ir Goda Problema, komikas Mantas Patarakas, Erika ir Merūnas Vitulskiai.
Primename, kad Lietuvos boksininkas susirungs su Pietų Afrikos Respublikos boksininku Jabulani Makhense.
Taip pat ringe susitiko Raimondas Avlasevičius ir Nauris Lukošiūnas, Dominykas Dirkstys ir Naglis Lukošiūnas bei kiti.
Karolina MeschinoUTMAMarkas Žukauskas
