Kam tiko labiau? Ir K. Meschino, ir I. Burlinskaitės vyras puošėsi tuo pačiu, išskirtiniu lietpalčiu

Pirmoji šį šlapio smėlio atspalvio lietpaltį pasirinko socialinių tinklų žvaigždė Karolina Meschino, kuri juo pasipuošė „ELLE Iconic Night“ vakarėlyje Vilniuje.
Minimalistinis, tačiau išskirtinai elegantiškas dizainas sulaukė daugybės pagyrų – tai buvo vienas labiausiai aptarinėtų vakaro įvaizdžių.
Tačiau lietpaltis tuo neapsiribojo – Milano mados savaitėje jis vėl pateko į dėmesio centrą, tik šįkart – visai kitame amplua.
Jį pasirinko Liudas Vaisieta, socialinių tinklų žvaigždės Indrės Burlinskaitės-Vaisietos vyras.
Jis prie dizainerio kūrinio priderino juodas odines kelnes, masyvius batus ant platformos ir... marškinėlių atsisakė visai.
Po lietpalčiu atsivėrė jo atletiškai treniruotas kūnas, kuris neabejotinai sulaukė Milano fotografų dėmesio.
Raimedo Latvio-Fencisukos kūrinys per kelias savaites tapo tikru mados reiškiniu – ne tik dėl stiliaus, bet ir dėl universalumo: vienas lietpaltis – du visiškai skirtingi įvaizdžiai, du skirtingi miestai ir du kartus dėmesio centre.