Ne vieną plastinę operaciją pasidaręs V. Partikas žengia į naują etapą: „Ne tik dėl kūno formų“

Žinomas vyras pasidalijo nuotrauka iš sporto salės – nuo šiol jis užsiims aktyvia veikla.
Plačiau apie šį etapą jis papasakojo Instagrame.
„Kartais gyvenimas pats parodo, kada reikia sustoti ir susimąstyti.
Pajutęs, kad sveikata siunčia pirmuosius signalus – silpnėja stuburo ir nugaros raumenys, supratau: atėjo laikas pasirūpinti savimi.
Sportas man – ne tik dėl kūno formų. Tai kelias į stipresnę sveikatą, geresnę savijautą ir vidinę harmoniją.
Pradžia sunki, bet juk kiekvienas didelis kelias prasideda nuo mažo žingsnio“, – rašė Vytenis.
