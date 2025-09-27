Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Ne vieną plastinę operaciją pasidaręs V. Partikas žengia į naują etapą: „Ne tik dėl kūno formų“

2025 m. rugsėjo 27 d. 15:40
Lrytas.lt
Plaukų stilistas, dainininkas Vytenis Partikas (34 m.) jau ne kartą gulėsi ant plastikos chirurgų stalo, tačiau šį kartą jis nusprendė kūno linijas padailinti kitaip.
Daugiau nuotraukų (7)
Žinomas vyras pasidalijo nuotrauka iš sporto salės – nuo šiol jis užsiims aktyvia veikla.
Plačiau apie šį etapą jis papasakojo Instagrame.
„Kartais gyvenimas pats parodo, kada reikia sustoti ir susimąstyti.
Pajutęs, kad sveikata siunčia pirmuosius signalus – silpnėja stuburo ir nugaros raumenys, supratau: atėjo laikas pasirūpinti savimi.
Sportas man – ne tik dėl kūno formų. Tai kelias į stipresnę sveikatą, geresnę savijautą ir vidinę harmoniją.
Pradžia sunki, bet juk kiekvienas didelis kelias prasideda nuo mažo žingsnio“, – rašė Vytenis.
Vytenis PartikasSportaskūnas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.