Skandalingas skyrybas išgyvenusi Jolanta Naruševičiūtė vėl užimta? Užminė mįslę apie naujus santykius

Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo mįslingu įrašu, kuriame užsiminė apie naujus jausmus.
Feisbuke ji paskelbė dviejų taurių nuotrauką, o itin iškalbingi buvo prie kadro pridėti žodžiai.
„Už naują pradžią!“, – rašė Jolanta ir pridėjo grotažymes – #inlove (įsimylėjusi, liet.), #newlife (naujas gyvenimas, liet.) ir #strongwomen (stiprios moterys, liet.).
Tiesa, šiuo metu Tunise atostogaujanti dainininkė šių gandų nei patvirtino, nei paneigė – tai paliko paslaptyje.
Primename, kad 2024 metų spalio pradžioje išsiskyrė atlikėjai M. Vygantas (34 m.) ir J. Naruševičiūtė (56 m.), kurių amžiaus skirtumas – 22 metai.
Apie jų skyrybas buvo paskelbta spalio 3 dieną, o spalio 4-ąją Panevėžyje įvyko jų paskutinis bendras koncertas. Moteris teigė, kad paskutinė kartu sudainuota daina bus atsiminimas visam gyvenimui.
Tiesa, ji neslėpė kartėlio ir po skyrybų nevengė pasisakyti, kaip jaučiasi. „Neturiu jokių abejonių, neleisiu daugiau savęs žeminti ir apgaudinėti! Niekada joks mulkis manęs daugiau neišnaudos! Niekada daugiau joks vyras man už nugaros nesuks slaptų „draugysčių“!, – apie neva įsivėlusią meilužę prakalbo Jolanta.
M. Vygantas po skyrybų iš Jolantos sulaukė ir kaltinimų, neva jis pasisavino jų bendras dainas. Jis skelbė, kad pavargo nuo visų kalbų ir įžeidinėjimų socialiniuose tinkluose, todėl ragino netikėti Jolantos pasakojimais.
M. Vygantas ir J. Naruševičiūtė, išsiskyrę po devynerių metų draugystės.
Mantas VygantasdainininkėSantykiai
Rodyti daugiau žymių