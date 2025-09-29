Iš „Žvaigždžių duetų“ iškritusi Inga Žuolytė – be užuolankų: „Nemalonios patirtys ir duoda stipriausias gyvenimo pamokas“

Žinoma nuomonės formuotoja projekte pasirodė su dainininku Alanu Chošnau.
Savo „Instagram“ paskyroje po paskutinės laidos ji pasidalijo nuoširdžiu įrašu, kuriame ne tik dėkojo visai projekto komandai, bet ir atskleidė, kaip visame šiame kelyje iš tiesų jautėsi.
„Esu istorijų žmogus ir ačiū prodiuserei Gintarei už kvietimą būti šio legendinio projekto dalimi bei už dar vieną neeilinę istoriją, įsirašiusią į mano gyvenimo knygą. Ačiū vokalo mokytojai Kristinai, kuri tapo vieninteliu mano muzikiniu ramsčiu šiame projekte. Ačiū dalyviams, vedėjams ir visai už kadro stovinčiai komandai, kurių palaikymas filmavimų metu buvo būtent tai, kas man padėjo nepalūžti, kai kantrybė jau rėmėsi į lubas.
Ačiū šeimai už begalinį rūpestį – jie nuo mano repeticijų jau net nenorom išmoko visų dainų tekstus. Ačiū draugei Rolandai, kuri taip norėjo mane matyti scenoje, jog buvo pasiryžusi siūti kostiumus visiems pasirodymams, o po kiekvieno jų paklausdavo, kaip sekėsi.
Ačiū draugams, kurie keturis sekmadienius iš eilės rinkosi svečiuose tam, kad pamatytų, kaip man sekasi TV ekrane. Jau vien dėl tiek progų suburti draugus buvo verta dalyvauti. Ačiū žiūrovams, nes daugelis jų net be mano komentarų permatė ir suprato situaciją.
Liūdna kristi pirmai, ypač kai taip ir nespėjau pasirodyti taip, kaip norėjau, sutikdama būti projekto dalimi. Tačiau duetas negali egzistuoti tik su vieno žmogaus noru bei motyvacija dalyvauti projekte. Nepaisant to, tikiu, jog būtent nemalonios patirtys ir duoda stipriausias gyvenimo pamokas.
Galų gale, aš – nedainuojantis žmogus – mėnesį laiko dainavau vienam žiūrimiausių TV kanalų! Ant kiek neįtikėtinai kartais gali pasisukti gyvenimėlis, kai atvira širdimi priimi jo siunčiamas galimybes.
Tikiu, jog linksma, graži, užsispyrus mergytė apturės dar ne vieną savo performansą – tik tuomet ji jau labiau paklausys savo širdies“, – rašė ji.