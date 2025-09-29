Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kaune atsisveikinama su garsiu architektu A. Karaliumi: šalia urnos – jautrios detalės

2025 m. rugsėjo 29 d. 11:43
Lrytas.lt
Kaune atsisveikinama su anapilin iškeliavusiu architektu, visuomenininku, publicistu Audriu Karaliumi (1960-2025).
Į laidojimo namus „Rekviem“ jau nuo pirmų atsisveikinimo akimirkų ištarti paskutinį „sudie“ rinkosi velionio bičiuliai ir artimieji – visi, kuriems jo gyvenimo darbai ir asmenybė paliko ryškų pėdsaką.
Įžengus į šarvojimo salėje, pro kurios langus atsiveria įspūdingi vaizdai, matyti jautriomis detalėmis papuošta urna su velionio palaikais. Šalia jos – architekto akiniai ir kitos meniškos detalės, šalia kurių – samanos ir kaštonai.
Atsisveikinti su šviesaus atminimo architektu galima pirmadienį (rugsėjo 29 d.) iki pat 21 val. Taip pat antradienį (rugsėjo 30 d.) 9–12 val.
12 val. įvyks išlydėjimas, 14 val. šv. Mišios Pajevonio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Pajevonio k., Vilkaviškio r.
Amžino poilsio velionis atguls Pajevonio kaimo kapinėse.
Vietoj gėlės žiedo artimieji kviečia rinktis kaštoną – lygiai tokį, kaip pats Audrys: dygus ir taiklus žodžiais, bet su tvirta esme apie Lietuvą, Kauną, kūrybą, teisybę, meną ir tradiciją. 
Audrys Karalius gimė 1960 m. gruodžio 20 d. Vilniuje. Baigęs Ukmergės J. Basanavičiaus gimnaziją ir Vilniaus inžinerinį statybos institutą, jis tapo viena ryškiausių Lietuvos architektų bendruomenės figūrų.
Jis buvo Tarptautinio architektūros studentų idėjų konkurso „SIKON“ įkūrėjas, Kauno miesto vyriausiasis architektas (1990–1991 m.), Lietuvos architektų rūmų tarybos narys, portalo Pilotas.lt redaktorius, daugybės straipsnių ir komentarų autorius.
Audrys buvo ir „Statybų piloto“ vyriausiasis redaktorius, architektūros leidinių leidėjas, Mies van der Rohe fondo nepriklausomas ekspertas, atstovavęs Lietuvai Europoje.
Jo tekstai, mintys ir įžvalgos formavo architektūros diskusijas, kvietė ne tik kurti, bet ir kritiškai mąstyti apie miestą, jo tradicijas ir ateitį.
Audrys Karaliusatsisveikinimas

