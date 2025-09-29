Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
ŽmonėsVeidai ir vardai

Šarūno Jasikevičiaus ir Annos Doukos šeimoje – ypatinga proga: paviešino jaukias akimirkas

2025 m. rugsėjo 29 d. 11:19
Lrytas.lt
Krepšinio trenerio Šarūno Jasikevičiaus ir jo žmonos Annos Doukos šeima mini ypatingą progą. Su vaikais Graikijoje laiką leidžianti pora atšventė Annos mamos 60-ąjį jubiliejų.
Šia gražia proga A. Douka savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo širdį glostančiais kadrais, kuriuose įamžintos kiekvieno šeimos nario emocijos.
Visa šeima su džiaugsmu atšventė Annos mamos jubiliejų, kuris tapo puikia proga ilgiau pasimėgauti vienas kito kompanija.
Paviešintose nuotraukose puikavosi ir gimtadienio tortas su žvakutėmis, kurias Annos mama vėliau užpūtė su šypena.
„Su gimtadieniu, mama! Su 60-uoju! Mes tave labai mylime“, – prie nuotraukų mamą sveikino A. Douka.
Šie kadrai sulaukė daugiau nei tūkstančio patiktukų, o būrys žmonių nepasikuklino jos mamą pasveikinti komentarų skiltyje.
Primename, kad visai neseniai šį mėnesį Šarūno ir Annos šeima paminėjo dukros Ailos 15-ąjį gimtadienį.
Šia proga A. Douka paviešino dar nematytus kadrus su dukra, o bene daugiausiai dėmesio sulaukė jos dukros vaikystės nuotrauka.
