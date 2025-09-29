Lrytas Premium prenumerata tik
Žmonės

Po tragiškos M. Kiero žūties – širdį veriantys žmonos žodžiai

2025 m. rugsėjo 29 d. 17:44
Lrytas.lt
Rugpjūčio pabaigoje šalį apskriejo širdį verianti žinia apie 45-erių ledo ritulininko, Vilniaus „Hockey Punks“ klubo nario bei čempiono Mindaugo Kiero (1980–2025) žūtį. Ši netektis paliko tuštumą visų velionį pažinojusių, o, ypač, šeimos narių, širdyse.
Praėjus beveik mėnesiui po tragiško įvykio, Mindaugo žmona Jurgita prakalbo apie tai, kaip jaučiasi. Žinoma moteris širdį veriančiais žodžiais pasidalijo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje. Įrašu ji sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
„Šiandien parašiau laišką Mindaugui. Ne atsisveikinimo. Su juo jau atsisveikinau anksčiau. Tai buvo laiškas apie mūsų šiandieną: kaip jaučiamės, kaip jo trūksta, kaip stipriai jį visi mylime ir pasiilgome.
Pasidalinau mintimis apie vaikus. Dabar jiems ypač sunku, bet žinau – viskas mums bus gerai. Pažadėjau pasirūpinti jais, užauginti gerais žmonėmis. Žinau, kad mūsų laukia sunkiausi metai gyvenime, bet mes gyvensime toliau.
Šeima yra mūsų didžiausia stiprybė. Tu visada išliksi mūsų gyvenimo ramstis ir uola.
Mylim ir mylėsim!“ – „Instagram“ paskyroje jautriai rašė J.Kierė.
Portalas Lrytas primena, kad nelaimė, nusinešusi M. Kiero gyvybę, įvyko sportininkui su šeima poilsiavus prie upės – skelbta, kad M. Kieras nuo lieptelio šoko į vandenį bei mirtinai susižalojo galvą ir kaklą.
