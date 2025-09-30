D. Zvonkus atskleidė, kaip į jo pasivažinėjimą tararoleriu reagavo žmona Katažina ir vaikai

„Aš esu nuolatinis taromatų lankytojas. „Tarara“ dainos vaizdo klipe aiškiai matyti, kad esu tikras profesionalas ir tuščią butelį į taromatą pataikau iš pirmo karto“, – linksmai sako D.Zvonkus. Jis džiaugiasi, kad šią vasarą su Juozu Liesiu ir Viliumi Tarasovu pasitaikė galimybė nusifilmuoti smagiame vaizdo klipe, kuriame gerai pažįstama „Bavarijos“ melodija suskambo naujai – su vieninteliu žodžiu „Tarara“.
Išgirdęs idėją, nė akimirkos nedvejojo
Nestandartinė VšĮ „Užstato sistemos administratoriaus“ (USAD) komunikacijos kampanija įsiminė tūkstančiams Lietuvos gyventojų. USAD vadovas Gintaras Varnas tiki, kad kūrybiškas sprendimas žmonėms dar kartą priminė ir parodė, kad prie švaresnės aplinkos ir gamtos apsaugos prisidedame kiekvienas. „Tereikia ugdyti gerus įpročius ir nedaryti ilgų pertraukų, kad sandėliuke ar garaže nesusikauptų dideli kalnai tuščių butelių ir skardinių. Grąžinti verta net ir neprikaupus pilnos automobilio bagažinės ar tararolerio krovinių skyriaus“, – mano USAD vadovas.
D.Zvonkus pasakoja, kad pirmą kartą išvydęs tararolerį negalėjo nesišypsoti. „Jis – išties reta transporto priemonė, ypač Lietuvoje. Nieko panašaus nebuvau nei regėjęs, nei vairavęs. Su tokiu aparatu netgi Vilniaus šviesoforai nebaisūs“, – dalijasi atlikėjas bei kompozitorius ir priduria, kad nė sekundės neabejojo, jog reikėtų įsitraukti į kampaniją ir priminti Lietuvos žmonėms, kad „Grąžinti verta“.
„Visuomet labai palaikau visas žaliąsias iniciatyvas. Myliu gamtą ir ją saugau. Noriu, kad šią vertybę perimtų ir vaikai“, – dėsto D.Zvonkus.
Vaizdo klipo filmavimas, pasak dainininko, dovanojo daug staigmenų. Pirmą kartą teko vaidinti kopūsto gūžę, įsikūnyti į butelį ir kt.
Pailgino artimųjų gyvenimą
Atnaujinta daina „Noriu lėkt“ autoriui sukėlė emocijų bangą. „Tokia jau kūrėjo dalia – paleisti kūrinį į pasaulį ir stebėti, kaip jis gyvena savarankiškai, įgydamas vis kitokių formų ir atspalvių. Smagu, kai kūryba atgimsta naujomis versijomis ir suranda naujas skambėjimo erdves“, – tikina D.Zvonkus.
Kūrėjui ne mažiau smagu buvo stebėti ir savo šeimos, artimųjų reakcijas, kai šie išvydo vaizdo klipą. „Visi tiesiog raitėsi ant grindų iš juoko, susiėmę už pilvų. Manau, kad savo artimiesiems aš pailginau gyvenimus“, – šypsosi D.Zvonkus. Jis viliasi, kad daina ir klipas šią vasarą pakėlė nuotaiką daugybei žmonių. Ir dar pakels, kai į Lietuvą ateis ruduo ir geros nuotaikos dar labiau reikės.
O kad žmonėms reikia ne tik geros nuotaikos, bet ir naujo tararolerio, rodo registracijos „Tarara“ žaidime. Svetainėje tarara.lt jau užsiregistravo tūkstančiai gyventojų, kurie grąžino tarą ir įkėlė tai patvirtinančių čekių nuotraukas.
Žaidimo organizatoriai primena, kad registracijos dalyvauti žaidime baigsis spalio 15 dieną, o spalio 17 dieną burtų keliu bus išrinktas vienas laimingasis ar laimingoji – naujasis tararolerio savininkas. Su laimėjusiu asmeniu organizatoriai susisieks asmeniškai.
taromataiDeivydas Zvonkustaros supirkimas
