ŽmonėsVeidai ir vardai

Į paskutinę kelionę išlydimas žinomas architektas Audrys Karalius

2025 m. rugsėjo 30 d. 12:24
Lrytas.lt
Kaune iš paskutinę kelionę išlydėtas anapilin iškeliavęs architektas, visuomenininkas, publicistas Audrys Karalius (1960–2025).
Į laidojimo namus „Rekviem“ jau nuo pirmų atsisveikinimo akimirkų ištarti paskutinį „sudie“ rinkosi velionio bičiuliai ir artimieji – visi, kuriems jo gyvenimo darbai ir asmenybė paliko ryškų pėdsaką.
Įžengus į šarvojimo salėje, pro kurios langus atsiveria įspūdingi vaizdai, matyti jautriomis detalėmis papuošta urna su velionio palaikais.
Šalia jos – architekto akiniai ir kitos meniškos detalės, šalia kurių – samanos ir kaštonai.
Atsisveikinimas su šviesaus atminimo architektu vyko nuo pirmadienio (rugsėjo 29 d.) iki pat 21 val.
Antradienį, 14 val. šv. Mišios Pajevonio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Pajevonio k., Vilkaviškio r.
Amžino poilsio velionis atguls Pajevonio kaimo kapinėse.
Audrys KaraliuslaidotuvėsKaunas

