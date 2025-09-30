I. Stumbrienė parodė gerokai ūgtelėjusį sūnų: atskleidė, koks jis už uždarų durų

Šia proga socialiniuose tinkluose Inga parodė paaugusią atžalą.
„Mums jau 1,5 metų! Ir kur taip greitai bėga laikas..
Rodos dar tik vakar parsivežėme mažą kūdikėlį iš ligoninės, o šiandien po namus jau laksto ir visiems šypsenas dalina mažas linksmuolis vyrukas.
Beje, mielos berniukų mamytės, kada buvo jūsų pirmasis vizitas į kirpyklą? Gal galite rekomenduoti pačią smagiausią kirpyklą Vilniuje?“, – Instagrame klausė Inga.
Naujienų portalui Lrytas I. Stumbrienė plačiau pakomentavo ir koks yra jos trečiasis sūnus.
„Kol kas jis kalba savo kalba, bet jau viską supranta, ką sakome mes. Jo asmenybė išryškėjo jau nuo pirmų dienų – trumpai tariant, auga vadovas.
Jis labai mėgsta visiems vadovauti ir nenustygsta nei sekundę vietoje“, – šypsojosi žinoma moteris.
Inga StumbrienėVaikassūnus
Rodyti daugiau žymių