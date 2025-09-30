Lietuvoje įvyko pirmasis turinio kūrėjų platformos susitikimas

Šį susitikimą inicijavo 2025 m. liepą veiklą pradėjusi platforma Popular.lt, kurios tikslas – suburti patikimus turinio kūrėjus ir jų ieškančius klientus po vienu virtualiu stogu. Dr. Kęstutis Peleckis, platformos Popular.lt autorius, pažymi, kad poreikis šiai platformai kilo iš realios rinkos problemos.
„Produktus gavę kūrėjai dažnai dingdavo, o turinys nebūdavo sukurtas. Trūko įrankio, kuris padėtų užtikrinti sklandų bendradarbiavimą ir abiejų šalių saugumą“ , – teigė platformos įkūrėjas. Popular.lt platforma suteikia mokėjimo apsaugą.
Kūrėjai užtikrintą atlygį gauna tik tinkamai atlikę darbą, o užsakovas – garantiją, jog turinys bus sukurtas pagal sutartas sąlygas.
Aiški užduotis, terminai, gairės ir sutartis užtikrina paslaugos skaidrumą, kokybę ir saugų produkto siuntimą/gavimą bei paslaugos atlikimą.
Be to, sutartyse aiškiai nurodomos turinio naudojimo sąlygos, laikas ir erdvė, taip išvengiant nesusipratimų dėl autorinių teisių. Platforma taip pat imasi šviečiamosios veiklos.
Vartotojai čia gali dalintis žiniomis apie UGC rinką ir perduoti gerąją praktiką. Tai leis tiek užsakovui, tiek turinio kūrėjui geriau suprasti vienas kito lūkesčius. Audrius Minsevičius, influencerių agentūros „swaY“ vadovas, pastebi augantį susidomėjimą šiuo turinio tipu.
Pasak A. Minsevičiaus, swaY agentūra daugiausia dirba su IGC (Influencer Generated Content), tačiau Popular.lt platforma atveria galimybes ir platesniam UGC naudojimui, todėl bendradarbiavimas tarp turinio kūrėjų, agentūrų ir verslų tampa dar sklandesnis bei efektyvesnis.
„Dar 2024 m. klientai tik bandė priprasti prie UGC formato, o šiandien jie patys aktyviai jo ieško. Drąsiai galime teigti, kad 2025-ieji yra UGC metai“, – sako A. Minsevičius UGC – tai vartotojų kuriamas turinys: nuo atsiliepimų, vaizdo įrašų, nuotraukų iki apžvalgų – visa tai, kas kuriama ne prekės ženklų, o realių žmonių, kurie išbando paslaugas ar produktus ir savo patirtimi dalijasi autentiškai.