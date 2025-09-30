Lrytas Premium prenumerata tik
Uostamiestyje – svarbi pareigūnų misija: taip galima bus apsisaugoti nuo negeidaujamų medžiagų įpylimo

2025 m. rugsėjo 30 d. 14:37
Klaipėdos apskrities VPK VTT Prevencijos skyriaus pareigūnai šiandien vykdė prevencinę priemonę, per kurią uostamiesčio senamiestyje – viešose vietose ir maitinimo įstaigoje, klaipėdiečiams dalijo apsauginius lipdukus, skirtus klijuoti ant gėrimų taurių viršaus. Tikimasi, kad pramogaujant baruose, klubuose ar kitose vietose toks ant taurės ar bokalo užklijuotas lipdukas gali apsaugoti, jog į gėrimą negerų ketinimų turintys asmenys neįpiltų narkotinių ar kitų nepageidaujamų medžiagų, galinčių sukelti apsvaigimą.
Pareigūnai išdalijo apie 100 tokių vienkartinių lipdukų, taip pat aiškino kaip svarbu ir pramogaujant neprarasti budrumo, saugotis, nes apsvaigintas asmuo lengvai gali tapti vagystės ar dar rimtesnių nusikalstamų veikų auka.
„Pareigūnų tikslas yra užkardyti galimas tokio pobūdžio veikas, todėl žmonės raginami saugoti savo gėrimus ir kalbėtis apie apie tai.
Pastebėjus, kad pasikeitė jūsų gėrimo spalva, skonis, tekstūra ar kt., reikėtų nedvejojant pasakyti apie tai kartu esantiems draugams, įstaigos personalui, taip pat pranešti policijai pagalbos telefonu 112.“ – sako Klaipėdos apskrities VPK VTT Prevencijos skyriaus viršininkės funkcijas atliekanti Aurelija Studencova.
Per priemonę klabinti klaipėdiečiai sakė mielai naudotųsi tokiais lipdukais, nes, pasak jų, saugotis reikia ir visi būdai tam yra tinkami.
Tokio pobūdžio prevencines akcijas pareigūnai žada vykdyti ir ateityje, ypač prieš didžiąsias šventes, koncertus ar vasaros festivalius.
