Žilvinas Grigaitis išgyvena skaudžią netektį: „Planavau, bet nespėjau...“

„Mus paliko brangiausia draugė Heidi Klepsvik. Mano brangieji, Heidi ir Karsten Klepsvik, būsite mano širdyje, mano mintyse ir ilgai išliekančiuose prisiminimuose. Ačiū už draugystę. Draugai amžinai“, – brūkštelėjo Žilvinas.
Naujienų portalui Lrytas Žilvinas teigė, kad šiandien ji būtų šventusi 70-ąjį gimtadienį, o jis pats planavo skristi į Oslą ir aplankyti bičiulės.
„Labai gaila, ja prisimena daug kas Vilniuje... Buvo neeilinė ambasadorienė ir atstovavo Norvegiją. Ji ilgus metus kovoju su skrandžio vėžiu ir komplikacijomis.
Labai gaila ir skaudu, kad taip viskas, nes šiandien jos 70-asis gimtadienis ir planavom švęsti - jau planavau skristi i Oslą. Ir štai, labai netikėta“, – sunkiai rinkdamas žodžius Lrytas komentavo Ž.Grigaitis.