ŽmonėsVeidai ir vardai

Žilvinas Grigaitis išgyvena skaudžią netektį: „Planavau, bet nespėjau...“

2025 m. rugsėjo 30 d. 14:57
Lrytas.lt
„Mano rytas liūdnas ir širdis sudaužyta“, – rugsėjo 30-ąją pranešė verslininkas Žilvinas Grigaitis (55 m.). Feisbuke jis paviešino dabar jau gražiu prisiminimu likusias nuotraukas su gera bičiule, buvusio Norvegijos ambasadoriaus Lietuvoje Karsteno Klepsviko žmona Heidi Klepsvik. Verslininkas pranešė apie jos mirtį.
„Mus paliko brangiausia draugė Heidi Klepsvik. Mano brangieji, Heidi ir Karsten Klepsvik, būsite mano širdyje, mano mintyse ir ilgai išliekančiuose prisiminimuose. Ačiū už draugystę. Draugai amžinai“, – brūkštelėjo Žilvinas.
Naujienų portalui Lrytas Žilvinas teigė, kad šiandien ji būtų šventusi 70-ąjį gimtadienį, o jis pats planavo skristi į Oslą ir aplankyti bičiulės. 
„Labai gaila, ja prisimena daug kas Vilniuje... Buvo neeilinė ambasadorienė ir atstovavo Norvegiją. Ji ilgus metus kovoju su skrandžio vėžiu ir komplikacijomis.
Labai gaila ir skaudu, kad taip viskas, nes šiandien jos 70-asis gimtadienis ir planavom švęsti - jau planavau skristi i Oslą. Ir štai, labai netikėta“, – sunkiai rinkdamas žodžius Lrytas komentavo Ž.Grigaitis.
