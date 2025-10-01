Išsiskyrusios garsios Lietuvos poros ir vėl kartu? Kalbas pakurstė išplitę skandalingi jų kadrai

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Išsiskyrusios garsios Lietuvos poros ir vėl kartu? Kalbas pakurstė išplitę skandalingi jų kadrai

2025 m. spalio 1 d. 13:08
Lrytas.lt
Panašu, kad dirbtinio intelekto galimybės paskutiniu metu labai sparčiai auga. Visai neseniai socialiniuose tinkluose išpopuliarėjo naujas iššūkis, kuris kiekvienam leido sukurti itin realistiškai atrodančias nuotraukas. Jose sujungiamos vaikystės nuotraukos su dabartiniu žmogaus atvaizdu, tarsi laikas būtų susiliejęs į vieną kadrą.
Šia funkcija aktyviai pasinaudojo internautai – vienas po kito jie dalijosi kūrybiškomis nuotraukomis, kuriose galėjo apkabinti ne tik save vaikystėje, bet ir brangius žmones, net tuos, kurių jau nebėra gyvųjų tarpe.
Ne vienas pabandė dar labiau paeksperimentuoti, sujungdami skirtingų žmonių atvaizdus.
Taip atsirado galimybė virtualiai „apkabinti“ mėgstamus dainininkus, aktorius ar kitus žinomus žmones.
Regis, ši funkcija kaip reikiant sudomino lietuvius. Platformoje „TikTok“ pasirodė neįtikėtinai realistiškai atrodantis įrašas, kuriame pavaizduotos jau išsiskyrusios žinomos šalies poros.
Įrašas sulaukė daugiau nei 5 tūkst. patiktukų, o tai, ką jame išvydo internautai, nustebino ne vieną.
Trumpame vaizdo įraše buvo pavaizduotos skirtingais keliais jau pasukusios Lietuvos poros... ir vėl drauge.
Tarp jų – Karolina Meschino ir Dominykas Ježerys-OG Version, Indrė Bareikienė ir Mantas Stonkus, Justina Partikė ir Vytenis Partikas, Andrius Užkalnis ir Fausta Marija Leščiauskaitė bei kiti.
Šiuos vaizdus sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris tarsi sujungė poras ir pavaizdavo jas apkabinusias, lyg realybėje jos vėl būtų kartu.
Šis įrašas sulaukė daugybės reakcijų – vieni internautai leipo juokais, kiti bandė suprasti, ar tai tiesa, o dar kiti domėjosi, kaip galima patiems pasidaryti tokias nuotraukas.
įžymybėsporosSkyrybos
