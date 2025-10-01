Išsiskyrusios garsios Lietuvos poros ir vėl kartu? Kalbas pakurstė išplitę skandalingi jų kadrai

Šia funkcija aktyviai pasinaudojo internautai – vienas po kito jie dalijosi kūrybiškomis nuotraukomis, kuriose galėjo apkabinti ne tik save vaikystėje, bet ir brangius žmones, net tuos, kurių jau nebėra gyvųjų tarpe.
Ne vienas pabandė dar labiau paeksperimentuoti, sujungdami skirtingų žmonių atvaizdus.
Taip atsirado galimybė virtualiai „apkabinti“ mėgstamus dainininkus, aktorius ar kitus žinomus žmones.
Regis, ši funkcija kaip reikiant sudomino lietuvius. Platformoje „TikTok“ pasirodė neįtikėtinai realistiškai atrodantis įrašas, kuriame pavaizduotos jau išsiskyrusios žinomos šalies poros.
Įrašas sulaukė daugiau nei 5 tūkst. patiktukų, o tai, ką jame išvydo internautai, nustebino ne vieną.
Trumpame vaizdo įraše buvo pavaizduotos skirtingais keliais jau pasukusios Lietuvos poros... ir vėl drauge.
Tarp jų – Karolina Meschino ir Dominykas Ježerys-OG Version, Indrė Bareikienė ir Mantas Stonkus, Justina Partikė ir Vytenis Partikas, Andrius Užkalnis ir Fausta Marija Leščiauskaitė bei kiti.
Šiuos vaizdus sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris tarsi sujungė poras ir pavaizdavo jas apkabinusias, lyg realybėje jos vėl būtų kartu.
Šis įrašas sulaukė daugybės reakcijų – vieni internautai leipo juokais, kiti bandė suprasti, ar tai tiesa, o dar kiti domėjosi, kaip galima patiems pasidaryti tokias nuotraukas.